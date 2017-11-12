Athena Hakan'ın babalık heyecanı!

Hakan Özoğuz’un eşi Selin Özoğuz, 6 aylık hamile. Erkek bebek bekleyen Selin Özoğuz, şubat ayında doğum yapacak.



Hürriyet’in haberine göre, eşinin yanından ayrılmayan Hakan Özoğuz, şu sıralar oğlunun odasının dekorasyonuyla meşgul.

Athena Hakan