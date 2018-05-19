Athletic Bilbao - Espanyol maçı ne zaman?

İspanya Primera Lig maçında Athletic Bilbao ile Espanyol, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:15. Athletic Bilbao 43 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Espanyol 46 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Athletic Bilbao, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Espanyol, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 386. İddaa'da Athletic Bilbao kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Espanyol kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Athletic Bilbao son haftadaki Atletico Madrid müsabasında 3-1 yenildi.

Espanyol, Granada 74 karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Athletic Bilbao, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Athletic Bilbao, kendi sahasında 19 gol attı, 15 gol yedi.

Espanyol, dış sahada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Espanyol 15 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.