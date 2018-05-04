Athletic Bilbao - Real Betis düellosu

İspanya Primera Lig maçında Athletic Bilbao ile Real Betis, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:15. Maç öncesi Athletic Bilbao 40 puanla 14. sırada, Real Betis 59 puanla 5. sırada bulunuyor. Athletic Bilbao, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Real Betis, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 121. İddaa'da Athletic Bilbao kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Real Betis kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Athletic Bilbao son hafta oynanan Atletico Madrid maçında 3-1 yenildi.

Real Betis, Sporting Gijon karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Athletic Bilbao, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Athletic Bilbao, kendi sahasında 17 gol attı, 15 gol yedi.

Real Betis, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Real Betis, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.