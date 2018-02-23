Athletic Bilbao ile Spartak Moskova, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 3-1 sona eren ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi.



Maç öncesinde Athletic Bilbaolu ve Spartak Moskovalı taraftarlar arasında şehir merkezinde arbede yaşandı.

AS Gazetesi'nin haberine göre; güvenlik güçleri olaya sert müdahale gösterdi ve tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan olaylarda bir polis hayatını kaybetti. Konuyla ilgili henüz Bilbao'daki emniyet güçlerinden bir açıklama yapılmadı.

Çıkan olayların ardından 5 taraftar gözaltına alındı. Yaralanan 3 taraftar ise hastaneye kaldırıldı.