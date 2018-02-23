Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Spartak Moskova ile İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao kentinde karşılaştı. San Mames Barria Stadyumu'nda oynanan ve Spartak Moskova'nın 2-1 galip geldiği müsabaka öncesi iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.





İspanya'da maç önü şiddet!









İspanya'da maç önü şiddet!

Onlarca radikal Spartak Moskova taraftarı, stadyum yakınında ateş yakıp çöp konteynerlerini ters çevirdi. Kavga ve polisin müdahalesinde sayı verilmese de bazı taraftarların yaralandığı belirtildi. Olaylar sırasında Spartak Moskova taraftarının polise havai fişek ve sopalarla saldırdığı görüldü.

En az 3'ü Rus olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığı müdahale sırasında 50 yaşındaki polis memuru Inocendio Arias Garcia kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailesine başsağlığı diledi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da açıklamasında "şiddet olaylarını güçlü şekilde kınadığını" ifade etti.