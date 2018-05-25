Athlone Town - Longford Town maçı istatistikleri

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Athlone Town, 25 Mayıs 2018 Cuma günü Longford Town takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Athlone Town 1 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Longford Town 19 puanda ve 6. sırada. Athlone Town son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Longford Town son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 117 kodlu maçı oynayanlar; Athlone Town galibiyet oranı 12.50, beraberlik oranı 6.25, Longford Town galibiyet oranı 1.05.

Athlone Town önceki hafta Univ College Dublin mücadelesinde 0-4 yenildi.

Longford Town ise Wexford Youths maçında 1-0 kazandı.

Athlone Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Athlone Town, kendi sahasında 4 gol attı, 14 gol yedi.

Longford Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Longford Town, 6 gol atarken 4 gol yedi.