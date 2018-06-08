Athlone Town - Shelbourne maç önü

İrlanda 1.Lig maçında Athlone Town ile Shelbourne, 08 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Athlone Town 2 puanla 10. sırada, Shelbourne 27 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Athlone Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Shelbourne, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 164 kodlu maçı oynayanlar; Athlone Town galibiyet oranı 10.00, beraberlik oranı 7.00, Shelbourne galibiyet oranı 1.05.

Athlone Town son hafta oynanan Univ College Dublin maçında 0-4 yenildi.

Shelbourne ise Cabinteely maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Athlone Town, 5 gol attı ve 15 gol yedi.

Shelbourne, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shelbourne 8 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.