Beşiktaş'ta Hutchinson, istikrarını yitirdi

Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014'te transfer edilen ve geldiği ilk günden itibaren takımda en çok forma giyen oyunculardan biri olan 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki en az lig maçını bu sezon oynadı.
Kanadalı futbolcu, bu sezon takımının Süper Lig'de yaptığı 32 maçın 25'inde sahada yer alabildi. Hutchinson, kalan iki maçta oynasa dahi 27 karşılaşmayla 5 sezondaki en az maçına çıkmış olacak.
İLK 2 SEZONDA 30 MAÇIN ALTINA İNMEDİ
Atiba Hutchinson, Beşiktaş'taki ilk 2 sezonunda 30'ar maçın altına düşmedi.
Siyah-beyazlı ekipte 2013-2014 sezonunda 30 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon yine aynı sayıdaki maçta forma giydi.
2015-16'DA TÜM MAÇLARDA OYNADI
Hutchinson, Beşiktaş ile ilk şampiyonluğunu yaşadığı 2015-2016 sezonunda ise tüm maçlarda şans bulmayı başardı.
Söz konusu sezonda 34 karşılaşmanın tamamında sahada yer alan tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise düşüşe geçti ve 28 mücadelede oynadı.
SON 3 MAÇTA OYNAMADI
Hutchinson, bu sezon ise bir düşüş yaşadı.
Ligde şu ana dek 25 maçta şans bulan tecrübeli oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımının oynadığı son 3 lig maçında forma giyemedi.
Kanadalı oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor ile oynanan karşılaşmalarda kadroda yer alamadı.
Siyah-beyazlı oyuncu, ayrıca yaşadığı rahatsızlıklar dolayısıyla Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında da forma giyemedi. Atiba Hutchinson, sarı ve kırmızı kart cezaları nedeniyle de Trabzonspor ile Göztepe mücadelelerini kaçırdı.
İSTİKRAR AZALDI HIRÇINLIK ARTTI
Atiba Hutchinson, istikrarını kaybettiği bu sezon geçmiş dönemlere göre daha hırçın bir görüntü de ortaya koydu.
Süper Lig'deki ilk sezonunda 4 sarı kart gören Hutchinson, 2014-2015'te ise bir kırmızı kartla cezalandırıldı. 2015-2016 sezonundaki tüm lig maçlarında şans bulan Kanadalı futbolcu, kart görmeyerek başarılı bir performans sergiledi.
Geçen sezon 3 sarı kart gören Hutchinson, bu sezon ise 4 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırıldı. Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasıyla Süper Lig performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Gol
|Sarı
|Kırmızı
|2017-2018
|25
|2
|4
|1
|2016-2017
|28
|1
|3
|-
|2015-2016
|34
|2
|-
|-
|2014-2015
|30
|2
|-
|1
|2013-2014
|30
|1
|4
|-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.