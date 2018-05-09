Beşiktaş'ta Hutchinson, istikrarını yitirdi

Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014'te transfer edilen ve geldiği ilk günden itibaren takımda en çok forma giyen oyunculardan biri olan 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki en az lig maçını bu sezon oynadı.

Kanadalı futbolcu, bu sezon takımının Süper Lig'de yaptığı 32 maçın 25'inde sahada yer alabildi. Hutchinson, kalan iki maçta oynasa dahi 27 karşılaşmayla 5 sezondaki en az maçına çıkmış olacak.

İLK 2 SEZONDA 30 MAÇIN ALTINA İNMEDİ

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'taki ilk 2 sezonunda 30'ar maçın altına düşmedi.

Siyah-beyazlı ekipte 2013-2014 sezonunda 30 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon yine aynı sayıdaki maçta forma giydi.

2015-16'DA TÜM MAÇLARDA OYNADI

Hutchinson, Beşiktaş ile ilk şampiyonluğunu yaşadığı 2015-2016 sezonunda ise tüm maçlarda şans bulmayı başardı.

Söz konusu sezonda 34 karşılaşmanın tamamında sahada yer alan tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise düşüşe geçti ve 28 mücadelede oynadı.

SON 3 MAÇTA OYNAMADI

Hutchinson, bu sezon ise bir düşüş yaşadı.

Ligde şu ana dek 25 maçta şans bulan tecrübeli oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımının oynadığı son 3 lig maçında forma giyemedi.

Kanadalı oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor ile oynanan karşılaşmalarda kadroda yer alamadı.

Siyah-beyazlı oyuncu, ayrıca yaşadığı rahatsızlıklar dolayısıyla Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında da forma giyemedi. Atiba Hutchinson, sarı ve kırmızı kart cezaları nedeniyle de Trabzonspor ile Göztepe mücadelelerini kaçırdı.

İSTİKRAR AZALDI HIRÇINLIK ARTTI

Atiba Hutchinson, istikrarını kaybettiği bu sezon geçmiş dönemlere göre daha hırçın bir görüntü de ortaya koydu.

Süper Lig'deki ilk sezonunda 4 sarı kart gören Hutchinson, 2014-2015'te ise bir kırmızı kartla cezalandırıldı. 2015-2016 sezonundaki tüm lig maçlarında şans bulan Kanadalı futbolcu, kart görmeyerek başarılı bir performans sergiledi.

Geçen sezon 3 sarı kart gören Hutchinson, bu sezon ise 4 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırıldı. Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasıyla Süper Lig performansı şöyle:

Sezon Maç Gol Sarı Kırmızı 2017-2018 25 2 4 1 2016-2017 28 1 3 - 2015-2016 34 2 - - 2014-2015 30 2 - 1 2013-2014 30 1 4 -