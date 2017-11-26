Atık sudan uyuşturucu analizi yapılacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, atık sulardan uyuşturucu analizi yapacağını açıkladı. CNN Türk'te katıldığı programda uyuşturucu ile mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Akdağ, "Atık sulardan uyuşturucu analizi yapacağız. Şu anda konu çalışılıyor. Adana'da yapıldı. İstanbul, İzmir, Adana, buna benzer şehirlerimizde izlemeye başlayacağız." dedi. Akdağ, proje ilei ilgili olarak ön çalışmanın Adana'da yapıldığını söyledi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE GRUPLARI

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu" kurmak üzere olduklarını, bunun altında "uyuşturucu", "sigara", "alkol" ve "teknoloji" bağımlılığıyla mücadele grupları oluşturacaklarını kaydetti. Akdağ 191 uyuşturucu ile mücadele hattının 24 saat aranabileceğini belirtti.

SİGARA KULLANIMINDA ARTIŞ

Başbakan Yardımcısı Akdağ, sigara kullanım oranının alınan tedbirlerle yüzde 32'lerden 27'lere düştüğünü ancak yeniden 30'a çıktığını belirterek, "Alınan tedbirlerle daha da inecek. Kontrol etmek zorundayız." dedi.