Atiker Konyaspor: 0 - Bursaspor: 3

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 14. haftasında, Atiker Konyaspor ile Bursaspor karşılaştı. Konuk ekip maça hızlı başladı.

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7. dakikada Bogdan Stancu, 32. dakikada Ekoko ve 45'te Aziz Behich'in golleriyle 3-0 öne geçen Timsah, devreyi bu skorla tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmayınca, Bursaspor mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Yeşil-Beyazlılar bu 90 dakikayla beraber 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve 24 puanla 4. sırada yer aldı. Ev sahibi Atiker Konyaspor ise 16. sırada kaldı.

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