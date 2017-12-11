Süper Lig'de 15. haftanın son maçında Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 18. dakikada Nejc Skubic'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.
Karabükspor, topa sahip olduğu mücadelede girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Atiker Konyaspor, 90. dakikada Deni Milosevic'le bir gol daha buldu ve maçı 2-0 kazanarak puanını 14'e yükseltti. Toni Popovich yönetimindeki Kardemir Karabükspor ise üst üste 7. lig maçından da mağlup ayrıldı ve haftayı 8 puanla kapadı.
ATİKER KONYASPOR: 2 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Filipovic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 29 Kadir Kaan Özdemir), Moke, Ali Çamdalı, Vedat Bora (Dk. 66 Evouna), Bourabia, Musa Araz (Dk. 88 Manyama), Milosevic
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Kerim Zengin (Dk. 46 Ibanez), Barış Başdaş, Gaman, Papp, Poko, Tanase, Ceyhun Gülselam, Bliznichenko (Dk. 46 Torje), Grozav (Dk. 69 Seleznov), Yatabare
GOLLER: Dk. 18 Skubic (Penaltıdan), Dk. 90+1 Milosevic (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 34 Tanase, Dk. 37 Grozav, Dk. 55 Barış Başdaş, Dk. 67 Papp (Kardemir Karabükspor), Dk. 77 Filipovic, Dk. 89 Serkan Kırıntılı, Dk. 90+1 Bourabia (Atiker Konyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARIDAN DAKİKALAR
12. dakikada Ali Çamdalı'nın pasında topla buluşan Bourabia'nın, ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
17. dakikada Musa Araz'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Bourabia, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Barış Şimşek penaltı kararı verdi. 18. dakikada penaltı atışını kullanan Skubic, topu filelere yolladı: 1-0
24. dakikada Bliznichenko'nun kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
52. dakikada Kardemir Karabükspor'un kaptırdığı topla ceza sahasına hareketlenen Bourabia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.
62. dakikada Vedat Bora'nın ceza sahası önünde vuruşunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu kontrol etti.
79. dakikada Poko'nun sağdan ortasında, ceza sahasında Yatabare'nin dokunduğu topa kaleci Serkan Kırıntılı sahip oldu.
90+1. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahasında topu alan Bourabia, son çizgiye yakın yerden geriye doğru çıkararak meşin yuvarlağı Milosevic'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle gitti: 2-0
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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