İnsan bazen ne zamanda yaşadığını bilemiyor. 1958, 68, 78?

Fabri diyorsunuz, ben Sabri duyuyorum (Dino.)

Pepe görüyorsunuz siz; ben Vedat Okyar’ın ince hareketine sarılıyorum.

Talisca diyorsunuz; kalbim Yusuf Tunaoğlu’nda kalmış.

Geçmişi özlediğinden değil; sevdiklerini özlediğinden. Günün hüzünleri hatıra dolu olduğundan.

Konyaspor da tam takım, daha 26’sında yukarıdaki ağabeylerin yanına koşmuş Muhammet Yürükuslu olmuş.

Oğuzhan, Quaresma, Vida, Adriano hatta Negredo “Alamancı” olarak kenarda. Oynayanlar da Caner, Medel, Tolgay, Lens, Love. Kim esas çocuk kim yardımcı oyuncu, kim A kim B planı, kim Konyalı kim Bavyeralı, bilemiyorsun. Takım da bilemiyor!

İki takımda iki maçta bir gol atmış 3 golcü var. Maçı sağanak yağışlı bekliyorsun; sıkışık başlıyor. Pozisyon sağanağı sonra gelecek.

Brezilya işi Love – Talisca gol girişimi süzme sızma. Gol olmadıysa, top nazlandığından!

Sonra Beşiktaş rakip sahaya yerleşiyor. Konya faul rekoruna niyetli.

Yine Love pası, Talisca yine santrafor, yine kaçıyor. Lens’in şutunu iyi kurtaran geçen hafta rekortmeni Serkan, Babel vuruşunda Atiba’nın sırt ters köşesini hesap edemiyor. O kadar yük taşıyan bir adam, golü elbet orasıyla atacak, o sırtın hakkıdır diye!

Beşiktaş top kapıyor, top yapıyor, şut atıyor, ceza sahasında buluşuyor; meraklısı için istatistik şişiriyor!

Tam Bayern’e yapılası süper kontratakta Aşk kalenin kalbini bulamıyor! Pepe, Fenerbahçe maçını kaçıracak kartı gördüğünde, Beşiktaş gol yemiş kadar oluyor. Gol yediğinde ise Pepe’ye faul sebebiyle yememiş oluyor! Futbol denklemleri böyle tuhaf!

Devre biterken Konya yükleniyor. Eto’o penaltı beklerken haksız mı? Kontrada bu kez Love, iki kez beslediği Talisca’dan gol pası beklerken haksız mı?

Fofanalı Konya 2. devre bastırıp gol kaçırarak başladı. Orta saha maça dönmemiş. Ayağına basılan Talisca da Fenerbahçe maçına kırmızı! Hakem hatalı olsa da demek kadro da az hatalı.

Güneş, orta sahayı görüyor: Vida geriye, Medel ortaya, Love kenara! İkisi tamam, sonuncu muamma.

Bu kadar yaslanınıp böyle karışınca, Eto’o asistiyle Jahovic siftah yapıyor.

Lens’in atamadığını sanki Quaresma bile kaçırmaz! Beşiktaş kaçırma rekoru peşinde, Konya’nın kaçırdığı olacak şey değil. Fabri, sonra Pepe o tek puanı da tutuyor.. Uzun maçın kısası, derin hüsran!

Beşiktaş top kapıyor, top yapıyor, şut atıyor, ceza sahasında buluşuyor; meraklısı için istatistik

şişiriyor!

HARİKA KIRINTILI

Son haftalarda performansını yükselten Konya kalecisi Serkan Kırıntılı yine çok iyi bir maç çıkardı.

ROTASYON SIKINTISI

Teknik direktör Şenol Güneş bu maçta rotasyona giderek hiç de iyi bir şey yapmadı.

KARTAL YİĞİT: ÇOK ŞEY KAYBEDİLDİ

Beşiktaş’ın 1 aylık zorlu virajı tartışmalar, erteleme atışmaları ile dün akşam Konya’da başladı. Maç öncesi yaşananlar gibi oyunda da olanlar tartışmalıydı. Öncelikle Şenol Güneş, doğal olarak elindeki geniş kadroya güvenerek rotasyona gitti. Haftalardır oynamamış Tolgay’a forma veren Güneş, ileride Negredo’nun yerine Love ile başladı. Adriano gibi son haftaların çıkıştaki ismi de, Quaresma ile birlikte kenardaydı. Hoca; Love ve Babel’e hatta Lens’e çok güvenmişti belli ki. Ama güvendiği dağlara kar yağdı. İlk yarım saat Konyaspor önünde bariz baskı kuran ve orta saha üstünlüğünü ele geçiren Siyah-Beyazlılar, buna rağmen bu baskının karşılığını sadece Babel’in Atiba’ya çarpan şutunda buldu.

Özellikle Talisca’nın komutayı almasıyla Beşiktaş maçı koparacağının sinyallerini verdi bu dönem. Love ile Talisca’nın kaçırdıkları gol olsa, Konyaspor çoktan dağılmıştı. Ama bu olmayınca ikinci bölüme Mehmet Özdilek’in de uyarılarıyla Konyaspor bambaşka bir görüntüde çıktı. İlk yarı Beşiktaş’ın yaptıkları, bu kez Konyaspor’dan geldi. Üst üste kaleyi yoklamalar başlayınca adeta Konyapor’un golü de “geliyorum” dedi. Savunmadaki tutarsızlıklar, orta sahanın etkisizliği, hücumda bir türlü beceri gösterilmemesi, kanatlardan da orta gelmemesi Konyaspor’un ekmeğine yağ sürdü. Mehmet Hoca’nın Fofana’yı da oyuna alması Konyaspor’un hücuma daha cesaretli çıkmasına neden oldu. Son dakikalarda kaçan golleri de gol olsa Beşiktaş buradan mağlup da ayrılabilirdi.

Kartal’ın deplasman kayıpları sürüyor. Deplasmanda kazanamazsan şampiyonluk nasıl gelir? Dün akşam Beşiktaş 2 puandan ziyade Talisca ve Pepe gibi iki yıldızını Fenerbahçe maçı öncesinde kaybetti. 2 puan belki telafi edilebilir ama derbide bu isimlerin olmaması pahalıya patlayabilir. Bu kartların görülmesi enteresan! Şenol Hoca’nın özellikle Pepe’yi dinlendirmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Sanki Hoca da bu aralar formsuz ya da kafası karışık. Buna iki örnek daha verebiliriz. 1-0 gibi tehlikeli bir skor sürerken Love’un neden kenara alındığı tartışılır.

Sahada ne yaptığı belli olmayan Lens dururken Quaresma’nın gecikmeli alınması da acayip bir karar. Maça çok iyi başlayan hakem Alper Ulusoy’un özellikle ikinci yarıdaki kararları çok konuşulacak. Gole giden Talisca’yı durduran Filipovic’in 2. kartı görmemesi, Talisca’nın gördüğü bana göre ucuzdu. Sonuç olarak Beşiktaş’taki istikrarsız tablo sürüyor. Bu şekilde bu sezon şampiyonluk hayal olabilir. Fenerbahçe’yi yenmekten başka çare yok artık. Bunu söylüyoruz ama o kaçan goller de gol olsa bunların hiçbiri konuşulmazdı o da başka.

Beşiktaş’taki istikrarsız tablo sürüyor. Bu şekilde bu sezon şampiyonluk hayal olabilir.

AĞIR YARALI

Bu karşılaşmanın kaybedeni kesinlikle Beşiktaş... Güneş 2 puandan olduğuna mı yansın

yoksa Talisca ile Pepe’nin F.Bahçe derbisinde oynamayacağına mı?