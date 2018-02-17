Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Beşiktaş maçında hakem hatalarının kendilerini daha fazla etkilediğini iddia ederek, bu nedenle müsabakadan 3 yerine 1 puanla ayrıldıklarını bildirdi.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile sahalarında 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, futbolcuların sahada son dakikaya kadar iradeli bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.

Sezon başından beri neredeyse tüm maçlarda itiraz ettikleri bir sıkıntıyla yine karşılaştıklarını ifade eden Baydar, "Beşiktaş maçında herkesin gördüğü, bildiği, şahit olduğu nedenlerden ötürü 3 puanımız avuçlarımızın içinden kayıp gitti ama buna rağmen yaygarayı yapan başkaları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Baydar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Skora direkt etki eden hakem hataları maalesef yine canımızı yaktı. Üç puanla ayrılacağımız bir müsabakadan bu nedenle 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık. Bu büyük bir haksızlık. Çocuklarımızın emekleri bu tür hatalar yüzünden heba oluyor. Herkes gördü, bu pozisyonların savunması olmaz ama ne yazık ki buna rağmen en çok konuşan, şikayet eden yine rakibimiz oldu. Artık bunlara futbol camiası prim vermiyor. Özellikle maç sonunda yaşanan nahoş hadise ve bu psikolojiyle yapılan açıklamalar hoş olmadı. Atiker Konyaspor 3 puanı hak eden taraftı ancak bazı engelleri aşamadık. Fakat inanıyoruz ki bu takım her türlü engeli aşacak futbolu oynamaya koşar adım ilerliyor. Biz iyi bir takımız ve rakip kim olursa olsun artık kazanabilecek güçteyiz."