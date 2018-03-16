Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve yeşil-beyazlı futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü karşılaşacakları Kayserispor maçı öncesi taraftarlardan, hazırladıkları video ile destek istedi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından "Birlikte Başaracağız" başlığıyla yayınlanan videoda, futbolcular Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Jens Jonsson, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic, Musa Araz, Moryke Fofana, Volkan Şen, Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic, Orkan Çınar, Wilfried Moke, Deni Milosevic, Samuel Eto'o ve teknik direktör Sergen Yalçın, tek tek duygularını dile getirdi.
Videoda futbolcular, şunları kaydetti:
"Pazar günü kader maçlarımızdan birine çıkacağız. Bu zorlu müsabakada taraftarlarımızla omuz omuza olmak istiyoruz. Haydi Konyaspor taraftarı bizi sahada yalnız bırakmayın. Gücümüze güç katın. Renklerine aşık olduğunuz, canınız gibi sevdiğiniz bu takıma bir kez daha sahip çıkın. Skor ne olursa olsun, son dakikaya kadar susmayın. Gün inadına bir ve beraber olma günüdür. Gün, her şeyi bir tarafa bırakıp, şehrimize, takımımıza ve bize topyekun destek olma günüdür. Bizler asla vazgeçmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Başınızı öne eğmeyeceğiz. İşte bu yüzden şimdi, şu anda son düdük çalana kadar size ve sonsuz desteğinize ihtiyacımız var. Kalbi Konyaspor sevgisiyle atan herkesi bu pazar tribünlere bekliyoruz. Formam için, armam için, hepimiz için oynayacağız."
Videonun devamında Samuel Eto'o ise "Zor bir zamandayız ama hiçbir şey imkansız değil. Sizinle birlikte daha kolay olacak. Buna ikna oldum ve eminim. Sadece sizler gitmek isteyeceğimiz yere ulaşmamızda yardımcı olabilirsiniz. Bizleri Süper Lig'de tutabilirsiniz. Bu da bizlerin hedefidir. Stada gelip takımımızı birinci saniyeden galibiyetimizin final düdüğüne kadar destekleyeceğinize güveniyorum. Bizim zaferimiz sizin de zaferinizdir." şeklinde konuştu.
Hazırlanan videonun sonunda teknik direktör Sergen Yalçın da "Takımın bugün size çok ihtiyacı var. Tüm Konyasporluları pazar günkü müsabakada takımına sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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