Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, takımın teknik direktörünün kim olacağıyla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, en kısa süre içinde bu hususun neticelendirilip kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yeni görevlendirmeler hakkında bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda transfer komitesi, futbol şubesi ve amatör branşlarla ilgili yöneticilerin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulüp başkanı Hilmi Kulluk'un idaresinde, futbolun başına ikinci başkanımız Selçuk Aksoy getirildi. Transfer komitesinde ise başkanımız Hilmi Kulluk'un yönetiminde ikinci başkanımız Selçuk Aksoy, başkan yardımcımız Abbas Kılınç, asbaşkanlarımız Osman Koçak ve Mustafa Aydınalp yer aldı. Başkan yardımcımız Abbas Kılınç ayrıca futbol şube sorumluluğunu üstlenirken, altyapı, amatör branşlar ve spor okulları ise başkan yardımcımız Zahir Renklibay'a tevdi edildi."

Teknik direktörlük konusuna da işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında geçtiğimiz sezonun son on haftasında göreve getirilen teknik direktörümüz Sergen Yalçın'dan takım hakkında genel bir bilgi alındı. Gece geç saatlere kadar süren toplantıda teknik direktör konusu da gündemin ana maddeleri arasında yer aldı. Atiker Konyaspor takımının teknik direktörünün kim olacağıyla ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Titizlikle yürütülen çalışmalar devam etmekte ve en kısa süre içinde bu husus neticelendirilip kamuoyuna açıklanacaktır."