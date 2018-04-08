Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

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Atiker Konyaspor karşılaşmaya hızlı başladı. Yeşil-beyazlılar maçın 16. dakikasında Skubic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Moryke Fofana'nın pasında topla buluşan Samuel Eto'o şutunu çekti, Tolgahan Acar'dan dönen pozisyonu takip eden Nejc Skubic kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

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Karşılaşmanın 59. dakikasında ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Ali Turan'ın pasında topla buluşan Mehdi Bourabia, rakip ceza alanının sağ ön tarafından yaptığı sert vuruşta topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. Bu golle ev sahibi ekip skoru 2-0 yaptı.

66. dakikada Demir Grup Sivasspor 10 kişi kaldı. Atiker Konyaspor yarı alanının ortalarından atılan uzun pasa hareketlenen Ömer Ali Şahiner'den önce Tolgahan Acar ceza alanının dışında topa eliyle müdahale etti. Bu müdahalenin ardından konuk takım kalecisi Tolgahan Acar maçın hakemi Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

69. dakikada Atiker Konyaspor'un 3. golü geldi. Tolgahan Acar'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşta topun başına Samuel Eto'o geçti. Kamerunlu yıldızın, ceza alanının hemen önünden barajından altından yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.

Atiker Konyaspor, 75. dakikada skoru 4-0 yaptı. Orta alanda yaşanan ikili mücadelenin ardından Atiker Konyasporlu oyuncular topu rakip ceza alanına doğru gönderdi. John Boye ile yaşadığı ikili mücadeleyi kazanan Ömer Ali Şahiner pasını müsait durumdaki Samuel Eto'o'ya verdi. Kamerunlu golcünün yakın mesafeden yaptığı vuruşta top 4. kez Demir Grup Sivasspor ağlarına gitti.

Atiker Konyaspor, 87. dakikada Volkan Şen ile skoru 5-0 yaptı. Orta alanda gelişen atakta rakip yarı alanın sağ tarafında topla buluşan Nejc Skubic ortasını ceza alanındaki Volkan Şen'e gönderdi. Volkan Şen'in bekletmeden yaptığı dokunuşta top filelerle buluştu. Bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

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