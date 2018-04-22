Geçtiğimiz 3 hafta kazanmak, kalemizde gol görmemek kalan 5 hafta için bizleri umutlandırdı. Şimdi bu süreçte zor maçlar oynayacağız. Hedefi olan takımlara karşı hedefi olan bir takım sahaya çıkacak. Bu nedenle her maç final havasında geçecek. Takımım form durumu olarak bu karşılaşmalara oldukça hazır. Fiziksel ve mental olarak da çok iyi durumdayız. Bu haftaki rakibimiz Konyaspor. Son haftalarda yükselen bir grafikleri var. Formda iki takım karşılaşacak ve biz bu maçı kazanarak hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Oyuncularıma bu süreçte çok güveniyorum

Kemal Özdeş