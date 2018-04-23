Süper Lig’in altı “yangın yeri” gibi. Düşme potasından uzaklaşmak isteyen takımlar için her maç final niteliğinde. Dün oynanan Atiker Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşması alt sıradan kurtulmak isteyen bir takımın mücadelesine sahne oldu. Atiker Konyaspor tesisleri ve istekli taraftarıyla futbol şehri tanımına uyan bir takım. 90 dakika süresince takıma desteğini sürdüren izleyiciler ciddi bir itici güç oluşturuyorlar. Böylesine güçlü bir taraftara sahip olmak çok önemli bir avantaj Yeşil-Beyazlılar için. Üstelik son maçlarda gösterdikleri performans da oldukça pozitif. Eto’o gibi futbol dehasına sahip olmak da ayrıca artı bir değer. Devre arasında takıma katılan ünlü yıldızın sahada olması takım arkadaşlarına büyük güven veriyor. Arkadaşlarını yönlendirme dışında, fırsatçılığını da her an gösteriyor. Dün de, yine yakaladığı bir pozisyonu iyi değerlendirerek ilk golü attı. Bu gol, takımın direnme gücünü arttırdığı gibi kazanma isteğini daha da yükseltti…
Teknik direktör Sergen Yalçın elinde bulunan iki önemli gol silahını iyi kullanıyor. Önce Eto’o ardından Jahovic’e şans vererek iki golcüsünü hem mutlu ediyor, hem de istediği sonucu alıyor… Dün alınan 3 puan Konyaspor için altın değerindeydi. Kalan 4 maçta kazanacakları puanlarla ligde kalmaları mümkün… Kasımpaşa çok önemli bir fırsatı elinden kaçırdı. Avrupa kupalarına katılma fırsatı önündeydi. Alacağı 3 puan bu konuda biraz daha elini güçlendirecekti. Hedef için futbolcuların daha çok istekli olması gerekirdi… Son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbul ekibi, bu seriyi dün bozdu.
Karşılaşmanın ilk yarısı inanılmaz kötü bir oyun ortaya koydular. Topu rakibine bırakan Kasımpaşa, oyunu kendi sahasında kabul etmek zorunda kaldı. Rakibin baskısını kıracak, pas trafiğini yapamadılar. Kontra toplarda zayıftılar. Hızlı çıkışları yapamayınca rakibin baskılı oyununa boyun eğdiler. İlk 45 dakikada tek ciddi atakları vardı. Trezeguet kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yaptı… Son bölümde Kemal Özdeş, hatasından dönerek oyunu ileriye yıkmayı düşündü. Oyunda dengelendi. İlk yarının aksine daha çok rakip ceza alanına gidebildiler. Arka arkaya kornerler kullandılar. Ceza alanı için de beceriksizlik ve şut eksikliği istedikleri golü bulmalarını engelledi… Düşme potasındaki bir takımı çalıştırmak kolay değil. Takım kazanmaya inanmış. Müthiş bir birliktelik yaratmış… Ofans oynatmak için son bölümü beklemek yanlış. Elinde çok yetenekli oyuncular var. Oyunu ileride kursa skor farklı olurdu…
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