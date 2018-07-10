Hazırlıklar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Rıza Çalımbay, "Çalışma ortamı mükemmel. Arkadaşların çalışma azmi dört dörtlük. Takıma geç gelen arkadaşlarımız oldu. Çalışma açısından şu anda hiçbir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, zor bir ligin kendilerini beklediğini belirterek, "Fikstür çekildi, bütün takımlara hayırlı olsun. Ligin ilk haftası çok zor geçer. Kimse kimseyi tanımıyor. Herkes yeni transferler yaptı, yeni takımlar oluştu. Neyin ne olacağı belli değil. Bizim ilk maçımız kendi sahamızda ve Erzurumspor ile oynayacağız. Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızın tek hedefi Erzurumspor maçı. Kazanmak için de o maçta ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Ligin geçen yıl olduğu gibi çok sert geçeceğini ifade eden Çalımbay, "Ligde takımlar birbirini yenebiliyor. Herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Transferler devam ediyor. Lig her takım için zor geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer konusuna da değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bizim şimdi alternatif olan yerlerimiz var. Oraya birkaç tane oyuncu bulmamız gerekiyor. Defans, sol, sol ön olsun ve kanatlara. Bir oyuncuya kalmayalım onun alternatifi olsun. Yerli bulursak yerli, bulamazsak yabancı oyuncu transfer edeceğiz. Yabancı sınırlaması var. Yabancı oyuncuda belli bir sayı olduğu için çok dikkatli davranmalıyız. Hem maddi açıdan hem de takım açısından dengeyi korumamız gerekiyor. Ama kadromuzu kesinlikle şişirmek istemiyoruz. Kadromuzdan memnunuz."