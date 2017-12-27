Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Trabzonspor'u ağırladı. Kupanın son sahibi olan yeşil-beyazlılar, rakibini 1-0 mağlup etti.
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İlk 30 dakikası golsüz geçilen mücadelede Konyaspor, 1-0 öne geçti: Sol kanattan gelişen atakta Ferhat Öztorun'un ceza sahası içine çevirdiği top savunma oyuncularından döndü. Dönen topla altıpasın hemen solunda topla buluşan Ömer Ali Şahiner kısa pasını penaltı noktasındaki Ali Çamdalı'na gönderdi. Ali Çamdalı bekletmenden gelişine şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.
Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.
Trabzonspor 2. yarıya hızlı başladı. 56. dakikada sol kanattan Olcay Şahan'ın yaptığı ortaya hareketlenen Hugo Rodallega kafa vuruşunu yaptı ancak bu top kaleci Serkan Kırıntılı'nın kontrolünde kaldı.
66. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına Hugo Rodallega geçti. Hugo Rodallega kaleyi düşündü ve sert bir şut gönderdi. Kalenin sağ direğinden oyun alanına dönen topu takip eden Olcay Şahan penaltı noktasının hemen solundan şutunu çekti ancak topu boş kaleye göndermeyi başaramadı.
Mücadelenin son dakikalarında iki teknik direktörler değişiklik yaptılar. Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın yerine Abdülakdir Ömür 82. dakikada dahil oldu. Konyaspor'da 84. dakikada Koryke Fofana yerine Musa Araz oyuna girdi. Aynı dakikada Rıza Çalımbay, Juraj Kucka'nın yerine Yusuf Yazıcı'yı oyuna aldı.
86. dakikada sahada kısa süreli gerginlik yaşandı. Uğur Demirok ve Ömer Ali Şahiner topsuz alanda girdiklieri tartışma sonrasında birbirlerine yaptıkları sert fiziksel temaslardan sonra her iki oyuncu da sarı kart ile cezalandırıldı.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Atiker Konyaspor, rövanş öncesinde avantaj elde etti. Trabzonspor, 11 maç sonra tüm kulvarlarda ilk kez yenilgi aldı. Bordo-mavililer son 21 Ekim 2017'deki öücadelede Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilmişti.
İki takım rövanş karşılaşmasında 16 Ocak 2018'de bir üst tur için Trabzon'da mücadele edecek.
NASIL TURLAMIŞLARDI?
Türkiye Kupası'na 4. Tur'da katılan Trabzonspor, Türkiye 3. Lig 3. Grubu'nda yer alan Çorum Belediyespor'u 10 kişi kaldığı maçta 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililerin 5. Tur'daki rakibi ise TFF 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor oldu. İlk maçı 4-0 kazanan Trabzonspor, rövanşta evindeki mücadeleyi de 5-1 kazanarak son 16'ya kalmayı başardı.
Kupanın son şampiyonu Atiker Konyaspor, bu sezon kupaya 5. Tur'da dahil oldu. Türkiye 3. Lig 1. Grup temsilcisi Batman Petrolspor'la karşılaşan Konyaspor ilk maçı 3-0, ikinci maçı da 2-0 kazanarak son 16'ya kaldı.
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