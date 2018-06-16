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"Hocamız sağ olsun çocuklara bir enerji verdi. Bu anlamda güzel eserler ortaya çıktı. Atık kağıtlardan yapılan bu çalışma geri dönüşüm konusunda da olumlu sonuçlandı. Doğada çöp denen bir şey yoktur. Bunu bir kez daha gördük. Çöp denen şeylerin küçük dokunuşlarla birer sanat harikasına dönüşebileceğini gördük. Bir emek ve gayret verildi. Bu yeni şeylere de örnek olur. Mesela bir kağıt farklı bir sanat eserine de dönüşebilir."