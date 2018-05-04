Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde spor salonunun yolunu tutan Atılgan Gümüş, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi:



"Haftanın belirli günleri sporumu aksatmadan düzenli olarak yaparım. Bunun yanı sıra tiyatro oyunumuz devam ediyor, onunla ilgileniyorum. Ramazan ayından sonra herhangi bir tatil planı yapmadık ama ailecek bir yerlere gideceğiz."

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