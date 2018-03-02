4 Mart 2018 Pazar günü gerçekleşecek Oscar Söyleşisi’ne duayen sinema yazarı Atilla Dorsay ve sinefil Aras Bayram konuşmacı olarak katılacak.

Sinemanın en prestijli ödülünün 90 yıllık yolculuğuna ışık tutacak olan sohbet toplantısı Oscar’ın başlangıcından günümüze tüm kilometre taşlarını masaya yatıracak.

Duayen sinema yazarı Atilla Dorsay ve sinefil Aras Bayram sinema tarihine yön veren Oscar ödüllerinin önemini ve yeni yörüngesini anlatırken, bu yılın aday filmlerine de spot tutacaklar.

Atilla Dorsay ve Aras Bayram’ın tarihte yolculuğa çıkaran keyifli sohbetine sahne olacak “Oscar Söyleşisi” sinema tutkunlarının kaçırmaması gereken bir buluşma olacak. 15:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte katılımcılara Atilla Dorsay’ın imzalı son kitabı “O Güzel Atlara Binip Gidenler” hediye edilecek.

Oscar Söyleşileri, İstanbul Bomonti’de bir otelde 4 Mart 2018’de 15:00-17:00 saatleri arasında gerçeleşecek.