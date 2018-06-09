Atilla Sertel: Esnafla dayanışma içinde çalışacağız

CHP’nin İzmir Bornova Çamdibi Mahallesi’ndeki seçim bürosu İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven, Milletvekili Adayları Bedri Serter, Kani Beko, partililer ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

"HUZUR İSTİYOR"

HT Egeli'de yer alan habere göre, açılışta konuşan CHP İzmir Milletvekili ve 27. Dönem İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Atila Sertel, Türkiye’nin özgürlükte, eğitimde, ekonomide, tarımda hak ettiği yerde olmadığını vurgulayarak, şöyle dedi: “Halk ‘artık tamam’ diyor. Huzur istiyor. Geçmişte bu ülkenin başına musallat olan faşist diktatör nasıl ki yapayalnız kalarak, yüzbinlerce insanın ahını alarak öbür dünyaya göç ettiyse bugün kendini diktatör sananlar da yalnız olarak aramızdan çekip gidecek. Türkiye yeniden Cumhuriyet’in kurucu ayarlarına dönecek. CHP, 24 Haziran’da halktan alacağı güvenceyle 16 yılda oluşan tahribatı hızla onaracak. AVM’lerle değil esnafla, müteahhitlerle, yandaşlarla değil köylüyle, işçiyle beraber büyüyen bir ülke inşa edeceğiz.”

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