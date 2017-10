Atilla Taş'tan tahliye sonrası ilk tweet

FETÖ'nün ‘Medya Yapılanması' davasında tutuksuz yargılanması üzere tahliye edilen şarkıcı Atilla Taş, 1,5 milyon takipçisi olduğu sosyal medya hesabından tahliyesinin ardından ilk mesajını paylaştı.

"Evimin erkeği çocuklarımın babası olacağım"

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Atilla Taş'ın twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"Selam gıybet dünyası, hiç mi özlemediniz be köftehorlarr! Bundan böyle evimin erkeği, çocuklarımın babası olacağım. Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim. Kurban olurum lan size! Ne bu güzel ülkeden, ne de güzel insanlarımızdan hiç umudumu kesmedim. Çok zor günler yaşadım ama her saniyesi size helal olsun! Atilla is back!"

— Atilla Taş (@AtillaTasNet) October 25, 2017

