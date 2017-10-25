Atilla Taş ve Murat Aksoy'a tahliye kararı

15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen Cemaati'nin 'medya yapılanmasına' ilişkin davada mahkeme, şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy'un tahliyesine karar verdi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 23'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıklardan Atilla Taş, Murat Aksoy ve öğretmen Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi.
Duruşma, 4 Aralık'a ertelendi.
Haziran ayında Atilla Taş, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlamalarıyla, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.
Daha sonra, bu iki dava dosyası birleştirilmişti.
Gözaltına alınan 13 gazeteci arasından Ali Akkuş serbest bırakılmış, diğer 12'sinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
"Örgüt üyeliği" suçundan yargılandıkları dava kapsamında haklarında tahliye kararı verilen sanıklar, Nisan ayında bu defa "darbeye teşebbüs" soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı.
- Atilla Taş ve Murat Aksoy'un yargılandığı davada iki kişiye tahliye
- Cumhuriyet gazetesi davasının 2. duruşmasında tahliye yok
- Basın Özgürlüğü Endeksi: Türkiye 180 ülke arasında 155'inci
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