Uygulama şöyle: Bir menajer, bir futbolcunun yıllık ücreti üzerinden genelde yüzde 10 komisyon alıyor.
Futbolcu yıllık 1 milyon Euro’ya imza attıysa eğer... Menajere 100 bin Euro.
Sözleşme 4 yıllıksa... Menajere 400 bin Euro... Hem de genelde peşin veriliyor.
Olayın ana hattı bu... Tabii futbolcunun yaşı ve performansı doğrultusunda bu oran değişebiliyor. Artabiliyor ya da azalabiliyor.
Belirteyim. Bu yüzde 10 komisyon, cambaz menajerler için adeta fındık fıstık... Çerez.
Asıl yedikleri çok daha değişik. Çok daha fazla. Çok daha insafsız!
Peki, cambaz menajerler nasıl çalışıyor? Anlatayım.
Diyelim ki... Hamburg’tan bir futbolcu alınacak. Adı Hans... Hamburg bu Hans için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Hans’ın istediği yıllık ücret ise 750 bin Euro.
Ülkemizde hangi kulüp alacak bu futbolcuyu? Ataryemez!
Cambaz menajerler bir plan yapıyor. Bakın neler oluyor:
Hans’a “Yıllık 750 bin Euro istiyorsun, değil mi? Lafı mı olur! Sana yıllık 1 milyon Euro... Ama bizim de senden bir ricamız var. Sözleşmene yıllık 2 milyon Euro yazılacak. Aradaki yıllık 1 milyon Euro’luk fark bizim olacak. Seninle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Paralar senin hesabına yattıktan sonra sen de aradaki farkı bize aktaracaksın” deniliyor.
Hans’a ayrıca “Senin için 2 milyon Euro da imza parası tahsil edeceğiz. Bu para da bizim olacak” uyarısı yapılıyor.
Hans kabul ediyor tabii. Niye etmesin! İstediğinden fazlasını alacak. Verginin tamamını da Ataryemez ödeyecek!
Bitmedi. Bonservisi ne kadardı Hans’ın? 2 milyon Euro... Ataryemez’in kasasından 5 milyon Euro çıkartılıyor. Bu 5 milyon Euro, Hamburg’a veriliyor. Hamburg da daha önce yapılan karşılıklı anlaşma gereği aradaki 3 milyon Euro’yu cambaz menajerlere komisyon olarak geri veriyor.
Sonuç olarak... Böyle bir atraksiyon herkesin işine geliyor.
Menajerler tonla para çalıyor.
Hamburg’un kasasına sıcak para giriyor. Üstelik yaşlı Hans’tan kurtuluyor.
Hans da istediği ücretin fazlasını alıyor.
Tüm bu paralar bizim Ataryemez’den çıkıyor!
Toparlayayım... Cambaz menajerler cebe ne indirmiş oluyor? Yıllık 2 milyon Euro üzerinden hesaba başlarsak... Yüzde 10’dan 4 yıllık komisyonun toplamı 800 bin Euro. Ayrıca... Aradaki 1 milyon Euro’dan 4 yıllık ücret farkı... Yani 4 milyon Euro... 2 milyon Euro da imza parası... Bitmedi. 3 milyon Euro da aradaki bonservis farkı.
Ne etti? 9 milyon 800 bin Euro!
Merak edebilirsiniz, “Bu paranın hepsi menajerlerin cebine mi giriyor” diye. Cevap veriyorum: Hayır!
Şu gerçek hiçbir zaman unutulmasın. Bu tür soygunlarda... O kulübün içinden ya da çevresinden, cambaz menajerlere her zaman çok büyük destek gelir. Zemin hazırlanır. Çünkü kimse aptal değil. Neyin ne olduğunu herkes bilir.
Böyle bir operasyonun ardından ne mi olur? Paralar paylaşılır. Yöneticiler de payına düşeni alır.
Bu anlattıklarımı bu camiada bulunan hemen herkes bilir. “Bilmiyorum” diyen piyasaya ya yeni gelmiştir ya da ısınma aşamasındadır.
Haksızlık yapmayayım. Nadir de olsa düzgün çalışan menajerler ve yöneticiler de var elbet.
İşin özünde ne oluyor? Kulüplerimiz batma noktasına geliyor.
Hani, demem o ki... 2 gün sonra transfer dönemi başlıyor.
Her türlü soyguna karşı dikkatli olalım lütfen.
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