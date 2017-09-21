Atilla Türker: Mitrovic ve menajerler!

Matej Mitrovic... Beşiktaş’ın Hırvat stoperi... 9 ay önce Hırvatistan’ın HNK Rijeka takımından transfer edildi.

Bonservisine 4 milyon 200 bin Euro verildi. Yıllık 1 milyon 200 bin Euro üzerinden 3,5 yıllık sözleşme imzalandı..

Çıplak maliyeti 8 milyon 400 bin Euro... Yani 35 milyon lira. Deli para!

Mevcut durumu ne? Yedek bekliyor. Stoper sıkıntısına rağmen sürekli yedek bekliyor.

Camiadaki soru şu: Beşiktaş kazık mı yedi? Yoksa arada dolaşan bazı cambazlar para mı indirdi?

Belirteyim. Şu kesin: 4 milyon 200 bin Euro tutarındaki bonservis bedeli... Beşiktaş’ın kasasından çıkıyor... Rijeka’nın hesabına yatırılıyor. Aynı doğrultuda... Mitrovic’e de zamanı geldiğinde gerekli ödemeler yapılıyor.

Sıkıntı şurada: Rijeka’nın kasasına giren paradan... Bazı taklacılar pay aldı mı? Aracılık adı altında yüklü bir avanta sağlandı mı?

Araştırılması gereken konu bu.

İzninizle bazı bilgiler vereyim.

FIFA’nın bir sistemi var. Adı, “International transfer matching system”... Kısaca ITMS... Türkçe’ye “Uluslararası transfer eşleşme sistemi” olarak çevirebiliriz.

FIFA, uluslararası transferlerin şeffaf bir şekilde yapılabilmesi için 7 yıl önce bu uygulamayı başlattı.

Online sistem doğrultusunda... Alan kulüp kaça aldığını... Veren kulüp kaça verdiğini yazıyor.

ATİLLA TÜRKER: Mitrovic’in Hırvatistan’da top koştururken aldığı yıllık ücret ne kadardı? 125 bin Euro! Beşiktaş’ta aldığı yıllık ücret ne? Net 1 milyon 200 bin Euro!

Ödeme şeklinin nasıl olacağı... Menajerin kim olduğu bile belirtiliyor. Mutabakat sağlanıyor. Ekrana yansıyor. FIFA onaylıyor. Lisans çıkartılıyor.

FIFA’ya bağlı 209 ülke federasyonunda da bu sistem uygulanıyor.

Bu çerçevede... Mitrovic’in transferinde de... Açıklanan bilgiler... Resmi kayıtlara geçti. Belgeler dosyaya konuldu.

Ama... Bazı bilgileri de paylaşmamız gerekiyor: Nedir bunlar? Mitrovic’in Beşiktaş’a geldiği süreçte bonservis bedeli 1,5 milyon Euro olarak telafuz ediliyordu. Bunu herkes biliyor. Peki, Beşiktaş ne ödedi? 4 milyon 200 bin Euro... Öte yandan... Mitrovic’in Hırvatistan’da top koştururken aldığı yıllık ücret ne kadardı? 125 bin Euro! Beşiktaş’ta aldığı yıllık ücret ne? Net 1 milyon 200 bin Euro!

Soru ve sorun şu: 4 milyon 200 bin Euro tutarındaki bonservis bedelinin çok büyük bir bölümü... Hırvat kulübü tarafından... Türkiye’de bulunan bazı simsarlara ... “Anlaşmamız gereği... Bu da sizin payınız” diye aktarıldı mı?

Yoksa... Sadece... Başarısızlıkla sonuçlanan bir transfer mi bu?

Son söz: Güzel bir mecra için... Başarıya alkış tutalım. Karanlığı da aydınlatalım.

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ŞİKE VE MENAJERLER!

Nedir bu gördüğünüz belge? Rizespor Kulübü tarafından Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir şikayet... Rizespor’un avukatı kim? Zekeriya Dalga... Konu ne? Şike iddiası!

Şike yüzünden mağdur duruma düştüklerini öne süren Rizespor Kulübü, isimlerini tek tek verdiği bazı kişilerin cezalandırılmasını talep ediyor. Kamu davası açılmasını istiyor. Başvuru dosyasının içinde CD ve flash bellek de bulunuyor.

Soruşturmanın gizliliği açısından şimdilik şu kadarını söyleyeceğim: Şikayete konu 4 menajer var. Kim mi bunlar? Özkan Doğan, Sezer Bravo, Cenk Melih Yazıcı, Metin Korkmaz.