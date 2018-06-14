İşin rengi baştan belliydi.
Olcay Şahan değerindeki bir futbolcunun bonservis bedeli 200 bin Euro’nun katbekat üstünde olmalıydı.
Hele hele Mertcan Çam’la ilgili sözleşme işin içine tuz biber ekti. Trabzonspor’da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyebilen bir futbolcu, 885 bin dolar gibi müthiş sayılabilecek bir bonservis ücreti karşılığında Beşiktaş’a niçin alınmak isteniyordu?
Olcay’ın bonservisine sadece 200 bin Euro bedel biçilirken, ismi cismi hiç duyulmamış bir futbolcu için tonla para niye gözden çıkartılıyordu?
Ortada belli ki alengirli bazı işler vardı.
Sonunda patladı elbet. Bu ilginç para akışı, Mehmet Ekici’nin bedeliydi.
Mehmet Ekici’yi Fenerbahçe’ye vermediği için 3 milyon Euro’ya yakın parasal kaybı olan Trabzonspor, Olcay Şahan ve Mertcan Çam operasyonlarıyla bu sıkıntıyı önemli ölçüde gidermeye çalıştı.
Haliyle Beşiktaş’ın kasasından da ciddi miktarda para eksildi.
Ama tüm bunların karşılığında şu oldu: Mehmet Ekici ligin devre arasında Fenerbahçe’ye gidemedi. Gitmesi engellendi.
İşte dün yayımladığımız belge, durumu ortaya koyuyordu. Muharrem Usta ve Fikret Orman’ın imzaladığı sözleşmede, her türlü bağlayıcı hususlar çok net bir biçimde gözler önündeydi.
Haliyle inanılmaz ses getirdi bu gizli sözleşme.
Yine bu doğrultuda inanılmaz eleştiriler geldi çeşitli kesimlerden. Tabii ben de nasibimi aldım! Ama anlam veremedim. Gazeteci olarak böyle bir sözleşmeyi yayımlamak suç mu!
Bu olaylar çerçevesinde insan merak ediyor, kulüpler arasında ne gerek var böyle gizli anlaşmalara!
Niye şeffaf değil bu işler!
Her şey açık açık konuşulsa, yazılsa, anlatılsa, herkes bilse, kamuoyu aydınlatılsa, çok daha iyi olmaz mı?
Kapalı kapılar ardında dönen işler, elbette ki büyük sıkıntıları ve soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
Şu soruyu da yöneltmek istiyorum:
Daha önce Akhisarspor forması giyen Hugo Rodallega’nın Trabzonspor’a gelişi sırasında 1 milyon 600 bin Euro’luk bonservis bedeli Beşiktaş’ın kasasından mı çıktı? Yine Mehmet Ekici operasyonu kapsamında Rodallega’nın bonservis ücreti de bu şekilde mi formüle edildi?
Hatırlar mısınız bilmem, 3 ay önce yine bu köşede şu 3 soruyu sormuştum:
1- Mehmet Ekici’nin Beşiktaş’tan başka kulübe verilmemesi konusunda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 12 Ocak 2017’de bir sözleşme imzalandı mı?
2- Bu sözleşmeye uyulmaması halinde belirlenen cezai müeyyide 1,5 milyon Euro muydu?
3- Olcay’la imzalanan sözleşme 2017 yılının ocak ayı olmasına karşın, Trabzonspor tarafından Beşiktaş’a ödenecek 200 bin Euro’luk bonservis bedelinin ödeme tarihi niçin 2019 yılının Ocak ayı olarak belirlendi?
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O süreçte bazı belgeler elimde değildi. Nihayetinde uğraştım, aldım, yayımladık.
Hani, demem o ki... Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor.
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Son olarak şu hususa değinmek istiyorum... Kulüplerimizin yönetim kurullarında son derece duyarlı insanlar da var. Zaten bu duyarlı insanlar sayesinde gerçekler tek tek ortaya çıkıyor.
Şu da ayrı bir gerçek: Ülkemizde futbol sadece saha içinde değil, saha dışında da oynanıyor. Tabii bu sözü belli kulüpler için değil, genel anlamda söylüyorum. Dilerim en kısa zamanda çok daha şeffaf ve çok daha aydınlık bir futbol mecrasına kavuşuruz.
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