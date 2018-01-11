Son açıklanan borç! 197 milyon lira.

Tablo nasıl? Kötü... 1. Lig’de 15. sırada bulunuyor. Transfer yasağı devam ediyor.

Başkan kim? Halil Ünal.

Belirteyim. Halil Ünal, 3 kere gitti, 4 kere geldi. 14 yıl içinde 4 kez başkan seçildi.

Detay da vereyim. Bu 14 yıl içinde... Halil Ünal’ın başkan olmadığı dönemlerde... Sırasıyla... Nebi Hatipoğlu, Mesut Hoşcan ve Sinan Özeçoğlu başkanlık yaptı.

Hatipoğlu 2 yıl, Hoşcan 3 yıl, Özeçoğlu ise sadece 4 ay başkanlık koltuğunda oturdu.

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Şimdi! Sözü başkanlara bırakıyorum.

Tarih, 15 Haziran 2017! Yani, 7 ay önce.

2013 ile 2016 yılları arasında başkanlık yapan Mesut Hoşcan, basın bülteninde şu ifadeleri kullandı:

- “Biz göreve gelirken, 27 milyon lira borç olduğu söylendi. Ama yaptırdığımız denetim sonucu bu borcun 110 milyon lira olduğu anlaşıldı.”

- “Görevi bıraktığımızda borcu 94 milyon liraya düşürmüştük.”

- “Cebimizden 14 milyon lira verdik.”

Belirteyim. Mesut Hoşcan, başkanlığı Halil Ünal’dan devralmıştı.

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Tarih, 5 Kasım 2017! Yani, 2 ay önce.

Başkan kim? Sinan Özeçoğlu... 4 aylık başkan olarak basın mensuplarının karşısına çıkan Özeçoğlu şunları söyledi:

- “Son 5 seneyi kapsayan bir denetleme yaptırdık. Muhasebe kayıtları ile banka kayıtları arasında büyük tutarsızlık var.”

- “Son 4 sezonda yönetim kurulu kararı olmadan 20 milyon lira prim dağıtılmış. Ama ortada doküman yok.”

- “Menajerlerin komisyon oranı en fazla yüzde 7 ila 10 arasında olması gerekirken... Yüzde 60’lara varan komisyonların verildiği tespit edildi.”

- “Yüksek faizle kredi alındığı için, 3 yılda 30 milyon lira faiz ödenmiş.”

- “Arkadaşlarımla birlikte 17 milyon lira katkıda bulundum.”

Özeçoğlu detaya da girdi. “Size özetini sunduğum bu denetim raporu, buz dağının görünen yüzüdür” dedi.

Ve... İstifa kararını açıkladı.

Belirteyim. Sinan Özeçoğlu da başkanlığı Halil Ünal’dan devralmıştı.

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Tarih, 29 Kasım 2017! Yani 45 gün önce.

Eskişehirspor kongresi... Sinan Özeçoğlu kürsüye çıktı:

- “Bazı günler geldi, bu kulübün başkanı olduğuma utandım. Bu kulübün bir tane kaydı olmaz mı! Bu kulübe her gün borç gelir mi! Bu kulüp nasıl yönetildi?”

Söz alan Halil Ünal şu cevabı verdi:

- “Elinde belge varsa, gidip mahkemeye vereceksin. Suçlu çıkarsak, bedelini öderiz.”

Ünal devamını şöyle getirdi:

- “Ben onu bunu bilmem Sinan’ım! Bu kulüpte herkes başkanlık yaptı. Alacağın da olur, vereceğin de olur. Ama çaldın ve hırsızsın demek başka bir şeydir. Herkesin çoluğu çocuğu var.”

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Tarih, 6 Aralık 2017! Yani, 35 gün önce.

Başkan adayı çıkmadığı için 2 kere ertelenen seçim nihayet yapıldı. Halil Ünal tek listeyle seçime girdi ve yine başkan oldu. Ünal kürsüde şunları söyledi:

- “Herkesin yardımına ihtiyacım var. Forma kampanyası başlatacağız. Her evde 2 forma olacak. Birlik olursak kulübün borcu ödenir. Görevimiz kulübü yaşatmaktır.”

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Evet! Avrupa’nın en güzel kentlerinden biri olan Eskişehir... Şanlı bir tarihi bulunan Eskişehirspor.

Maalesef... Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor.