Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım kadrosuna dikkat ettiniz mi? Sadece 2 forvet var. Kim bunlar? Cenk Tosun ve Umut Bulut.

Belirteyim. Burak Yılmaz ve Enes Ünal sağlık sorunları nedeniyle kadroya davet edilmedi.

27 kişilik kadroda sadece 2 forvet oluşu değişik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bu tartışmalara girmeden önce izninizle geçmişe şöyle bir döneyim. Fazla değil 6 ay öncesine... Lucescu, Erol Erdal Alkan adlı bir futbolcuyu da kadroya çağırmıştı. Kimdi Erol Erdal Alkan... Hollanda 2. lig takımlarından Dordrecht’te forma giyen 24 yaşındaki bir gurbetçi kardeşimiz. Ama başarı grafiği çok kötüydü. Ülkemizde 2. lig takımlarında bile dikiş tutturamamıştı. Ayda yaklaşık bin Euro karşılığında bir köy takımı olan Dordrecht’te top koşturuyordu.

İş kısa sürede anlaşıldı. Bu futbolcuyu birileri önermiş, Lucescu da almıştı.

Koskoca A Milli Takım’a futbolcu yerleştirmek bu kadar basit miydi!

Olayın arkasında bazı menajerler vardı. Kimler mi? O günlerde yazdım, tekrar yazayım. Metin Korkmaz ve yeğeni Çağatay Korkmaz. Belgeleri de ortaya koydum.

Haliyle ne oldu? Ortalık yangın yerine döndü. Lucescu da milli maç sonrası canlı yayında beni işaret ederek “O gazeteci hakkında dava açacağım” dedi.

Haliyle sevindim. Lucescu acaba ne söyleyecekti? Mahkemede ne anlatacaktı? Hiç seyretmediği ve seyrettirmediği böylesine bir futbolcuyu A Milli Takım’a alışını nasıl izah edecekti?

Sonuç... Tahmin ettiğiniz gibi! Dava falan yok. Açmadı. Öyle kaldı.

Lucescu’ya yine sormak gerekir. Çok mu zordu, Hollanda’ya günübirlik giderek Erol’u izlemek! Ya da kısa bir araştırma yapmak!

Neyse, sorulacak çok soru var ama ben lafı Erol’un son 5 aylık performansına getireceğim. Hemen söyleyeyim. Erol son 5 ay içinde Hollanda’da kendi takımında bile oynayamadı. Hep yedek kaldı. Sadece bir maçta 90 dakika forma giydi. 5 maçta ise 3-5 dakika oyuna girdi. Başka! Yok.

Bu olay o günlerde patlak vermeseydi, Erol bir ya da iki maçta A Milli Takım forması giyecekti. Giydirilecekti. Sonra da tahmini 5-6 milyon Euro tutarında güzel bir paket yapılarak bazı takımlara sunulacaktı. Güzel bir operasyon yapılacaktı. Birileri çok kazanacaktı.

Tahmin ediyorum Lucescu da anlamıştır artık ketenpereye getirildiğini!

Şu da var. O süreç sonunda fatura Abdullah Ercan’a kesilmişti. Ama bu iş bu kadar basit değil. İşin içinde başkaları da vardı. Saklandılar!

Cenk Tosun ve Umut Bulut’la başlamıştım, yine bu şekilde bitireyim. Cenk’e söz yok. Umut Bulut hakkında şu hatırlatmayı yapacağım. Sevgili Umut 35 yaşında... Kayserispor’da son 9 maçta 1 gol attı. Vasat bir performans ortaya koydu. Kabul, gerçek bir emekçi, savaşan bir isim. Ama yanında başka bir Umut olamaz mıydı! Hangi Umut mu? Umut Bozok... Kim mi Umut Bozok? Fransa 2. Lig takımlarından Nimes’de oynuyor. Bu sezon neredeyse tamamı 90 dakika olmak üzere 38 maçta forma giydi. 26 gol attı. Gol kralı oldu. Nimes’ı Fransa 1. Ligi’ne taşıdı. Henüz 21 yaşında. Genç ve Ümit Milli Takımlarımızda 10 maçta 6 gol attı. Sonuç... Davet yok.

Neyse! Lucescu, bu 2 Umut’u karıştırmış olamayacağına göre elbet vardır bir bildiği diyelim ve son noktayı koyalım.