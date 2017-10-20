Atilla Türker yazdı: Oy Trabzon Trabzon!

Bu bataklık nasıl oluştu?

Madde madde yazayım:

- Ülkemizde onlarca kulübün ocağına incir ağacı diken bir menajerlik çetesi, Trabzonspor’u adeta yolgeçen hanına çevirdi. Delik deşik etti. Bu çetenin elemanları direkt ya da endirekt olarak, kalitesiz bir sürü futbolcuyu tonlarca para karşılığında Trabzonspor’a verdi. İnanılmaz indiragandiler oldu. Bu çetenin kirli elleri halen de kulübün içinde dolanıyor.

- Menajerlerin cebi çok dolduruldu. Örnek mi? Oscar Cardozo için menajer Gerardo Perez’e 1 milyon 200 bin Euro... Marco Marin için Liansports adlı şirkete 1 milyon Euro... Kevin Constant için menajer Frederic Guerra’ya 840 bin Euro... Stephane M’bia için menajer Mazlum Ali Bilecan’a 800 bin Euro... Dame N’Doye için menajer Nikolaj Sonne’ye 750 bin Euro verildi.

- Deniz Yılmaz ve Serdar Gürler için menajer Mathieu Markaroğlu’na 1 milyon 586 bin lira... Muhammet Demir için menajer Fazıl Özdemir ve Jean Musampa’ya toplam 550 bin Euro verildi.

- Luis Cavanda’nın transferi karşılığında Galatasaray’dan 1 milyon 800 bin Euro bonservis ücreti alındı. Bu paranın 206 bin Euro’su menajer Fazıl Özdemir’e verildi.

- Stephane M’bia 6 milyon Euro karşılığında Hebel Fortuna’ye gönderildi. Bu paranın 1 milyon 260 bin Euro’su menajer Mazlum Ali Bilecan’a takdim edildi.

- Majeed Waris’in bonservisi için 6 milyon Euro... Adrian için 5 milyon 300 bin Euro... Oscar Cardozo ve Didier Zokora için 5’er milyon Euro... Jaja için 4 milyon 200 bin Euro bonservis ücreti verildi.

- Son 7 yılda transfer edilen 100’ü aşkın futbolcu için menajerlere 120 milyon lira ödendi.

- Yine bu sürede bonservis bedeli adı altında kulüp kasasından 600 milyon lira çıktı.

- Sözleşme ücretleri çok şişirildi. Örnek mi? Dame N’Doye’nin yıllık garanti ücreti 2,5 milyon Euro, Kevin Constant’ın 2 milyon 400 bin Euro idi.

- Beşiktaş’ta yılda 1 milyon 550 bin Euro’ya top koşturan Sosa’yla yıllık 3 milyon 240 bin Euro üzerinden sözleşme imzalandı.

- Borç 900 milyon lirayı buldu. Yılda halen 120 milyon lira faiz ve kur farkı oluşuyor.

- Sıkı durun şimdi! Çok önemli... Özellikle yabancı transferlerde kulüp kasasından çıkan bonservis ve imza paralarının neredeyse tamamına yakını... Karşılıklı anlaşmalar doğrultusunda... Ülkemizde cirit atan taklacı bazı menajerler tarafından cebe indirildi. Sonra da pay edildi.

- Yine sıkı durun! Bazı futbolcularla imzalanan şişirilmiş yılık ücretlerin belli bir bölümü... Yine çeşitli anlaşmalar doğrultusunda... Yine taklacı bazı menajerler tarafından cebe indirildi. Yine pay edildi.

- 3’er, 4’er yıllık sözleşme imzalanan futbolcularla 1. yıl sonunda üste para verilerek yollar ayrıldı.

- Menajer adı altında ağabey, baba ve hatta sevgiliye bile para kaptırıldı.

- Kulübün scout ekibi dünyanın dört bir yanında binlerce maç izlemesine karşın... Raporlar bir kenara itildi. Taklacı bazı menajerlerin önerdiği içi geçmiş futbolcular transfer edildi.

- “Trabzonspor lobisi oluşturuyoruz” derken... Kendine bile faydası olmayan kişilere destek verildi.

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Hani demem o ki...

Trabzonspor’un saha içinden ziyade...

Saha dışı taktiği çok kötü!