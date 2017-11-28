Atina'da DHKP-C operasyonu: 9 kişi gözaltında

Yunanistan'ın başkenti Atina'da terörle mücadele polisinin düzenlediği baskında DHKP/C üyesi olduğundan şüphelenilen dokuz kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Bir polis yetkilisi Reuters Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Şu ana kadar dokuz kişi gözaltına alındı. Kimlik belgelerine bakılırsa Afgan ve Kürt kökenliler. Polis, kavanozlar içinde türü belirlenemeyen bir patlayıcı madde, ateşleyicileri ve dizüstü bilgisayarları bağlamak için kablolar buldu" dedi.

Bir başka polis yetkilisi de Atina'nın merkezindeki baskınlarda gözaltına alınanların DHKP-C ile bağlantılarının araştırıldığını doğruladı ve operasyonların devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay Yunanistan ziyaretinde bulunması bekleniyor.