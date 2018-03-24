Atina'da Gülen Cemaati operasyonu

Yunan Kathimerini gazetesinin sürmanşetten verdiği bir habere göre, Türk kökenli üç ABD vatandaşı, "Fethullah Gülen Cemaati üyesi oldukları gerekçesiyle Atina havaalanında girişleri yasaklanarak ABD'ye geri gönderildi."
Aynı habere göre, 24 saat boyunca Atina Eleftherios Venizelos havaalanında tutulan kişiler, verdikleri ifadelerinde Fethullah Gülen taraftarı olduklarını kabul ettiler.
Atina'ya gelme amaçlarının ise "emlak alanında yatırım yapmak ve buradaki yandaşlarını örgütlemek ve yerleştirmek olduğu" belirtiliyor.
2016'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a gelerek Yunan makamlarından siyasi sığınma talebinde bulunan Fethullah Gülen Cemaati üyelerinin sayısının 2 bini bulduğu iddia ediliyor.
Yunan gizli haber alma örgütünün (EYP) düzenlediği operasyonla harekete geçtiği belirtilen Atina havaalanı polisi, hafta başında ABD'den gelen 3 Türk kökenli kişinin girişini yasakladı ve gerekli sorgulamayı yaptıktan sonra adları açıklanmayan üç kişiyi de ertesi gün Emirates havayollarının uçağı ile New York'a geri gönderdi.
Yunan hükümet çevrelerinin de doğruladığı haberde, Atina'nın Türk-Yunan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde Türkiye ile ilişkilerin daha fazla bozulmasına fırsat verilmemesi için Yunan ulusal çıkarlarına zarar verecek bu gibi olaylardan kaçınıldığında dikkat çekiliyor.
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