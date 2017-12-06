Atina'da sokaklar savaş alanına döndü

Öğrencilerin düzenlediği protesto yürüyüşüne karışan yüzleri kapalı bir grup Syndagma Meydanına vardıklarında polislere taşlar ve sopalarla saldırdı.

DHA'nın haberine göre; polisin sert karşılık vermemesine rağmen göstericiler trafik ışıkları, trafik levhaları, çöp kutuları, otobüs durakları, sokak kameraları olmak üzere önlerinde buldukları her şeyi tahrip ettiler. Kaldırımları söküp taş niyetine kullandılar.

Olayların önlenmesi için sabahtan sıkı güvenlik önlemlerinin alınmasına ve çok sayıda polis kuvvetlerinin seferber edilmesine rağmen olayların gelişmesinin anında engellenmemesi medyada soru işaretleriyle karşılandı.

Grup yeni bir gösteri daha düzenlemeye hazırlanıyor.

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Aleksandros Grigoropulos