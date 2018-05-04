Yunanistan'ın başkenti, adı savaş tanrıçası Athena'dan gelen Atina için hazırladığımız tatil ve gezi rehberi; Atina'nın eşsiz tarihi ve turistik yerlerine mistik bir yolculuk yapmanızı sağlayacak. Sokrates, Platon, Aristo gibi düşünce mimarlarının doğduğu kenti başka bir gözle keşfetmenize yardımcı olacak...İşte Atina'nın gezilmesi gereken tarihi ve turistik yerleri ile Atina gezi rehberi...

ATİNA TARİHİ

Atina tarihi, Avrupa ve dünyadaki en uzun şehir tarihine sahip. 3.000 yıllık bu kesintisiz tarih ve M.Ö. 5. yüzyıldaki kültürel başarıları ile, batı medeniyetlerinin temellerini attı. Altyapısı, antik Yunan altyapısına örnek teşkil ediyor.

Orta Çağ boyunca, kent, Bizans İmparatorluğu egemenliğinde önce gerileme daha sonra da iyileşme yaşadı ve Haçlı seferleri sırasında İtalyan ticaretinden yararlanarak nispeten müreffeh bir şehir oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında uzun bir düşüşün ardından Atina, 19. yüzyılda bağımsız Yunan devletinin başkenti olarak yeniden ortaya çıktı.

ATİNA İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER: NÜFUSU, PARA BİRİMİ, RESMİ DİLİ...

Nüfus: Yunanistan’ın başkentinin nüfusu 4 milyonun biraz üzerinde.

Din: Kentin nüfusunun tamamına yakını Hristiyanlık dininin Ortodoks mezhebine bağlı.

Resmi Dil: Ülkenin resmi dili Yunanca'dır. Nadir de olsa Türkçe, Arnavutça ve Pomakça konuşulan bölgesel yerler vardır.

İklim: Ege Denizi kıyısındaki Atina’da ülkemizin batısındaki ve güneyindeki kıyı kentlerinde olduğu gibi Akdeniz iklimi yaşanıyor. Bu nedenle kenti yılın her döneminde ziyaret edebilirsiniz.

Para Birimi: Kentte Avrupa Birliği’nin ortak para birimi olan Euro kullanılıyor.

Vize: Türk vatandaşlarının Atina’ya seyahat edebilmesi için mutlaka vize alması gerekiyor.

ATİNA'DA ULAŞIM

Atina, gelişmiş bir metro ağına ve bu ağı destekleyen tramvay, otobüs hatlarına sahip. Hızlı bir ulaşım için en ideali metro. Havaalanı metrosu haricinde tüm hatlarda yolculara 70 dakikalık, 1 saatlik ve 5 günlük bilet seçenekleri sunuluyor. Bu seçenekler otobüslerde yolculuk yapmak için de kullanılabiliyor. Ayrıca havaalanı hattını da kapsayan 3 günlük tarife seçeneği bulunuyor.

ATİNA'NIN GEZİLECEK YERLERİ

AKROPOLİS

Atina hakkında düşünüldüğünde ilk akla gelen yer Akropolis'tir. Burası, Yunanistan'ın başkentindeki en eşsiz ve en popüler tarihi yer. Kalesinin, Atina tepelerinden birinin üstünde inşa edilmesi, yeri muhteşem kılıyor. Akropolis'te, o zamandan beri burada bulunan birkaç eski bina bulabilirsiniz. Akropolis'i ziyaret etmezseniz, Atina'ya gitmenin hiçbir anlamı yoktur. Atina Akropolü muhtemelen Avrupa'nın en ilginç tarihi bölgesidir.

PARTHENON TAPINAĞI

Parthenon, Atina ve Yunanistan'ın en ünlü binasıdır. Akropolis'in en tepesinde görkemli bir şekilde durmaktadır ve Yunan mimarisinin en basit şekli olan Dor mimarisinin eseri sayılmaktadır. Tapınak, Pers Savaşları sırasında şehrin koruyucu tanrıçası Athena Parthenos'u onurlandırmak için inşa edilmiştir. Athena Akropolü'nün içinde yer alan Parthenon, Atina'nın zirvede olduğu M.Ö. 438 yılında tamamlanmış olduğu kabul edilmektedir. Tapınak saf beyaz Pantelic mermerden yapılmıştır. Antik Yunanistan'ın sembolü olan Parthenon, Yunan sanatının olağanüstü örnekleri sayılan heykellerle süslenmiştir.

PANATHİNAİKO STADYUMU

Panathinaiko Stadyumu spor tarihinde özel bir yere sahiptir. MÖ 300'lü yıllara dayanan ve 144'te yeniden inşa edilen bu orijinal stadyum birkaç Olimpiyat oyununa ev sahipliği yaptı. Daha da önemlisi, stadyum, Olimpiyat ateşinin, o yılki atletizm yarışmalarına ev sahipliği yapan ülkeye yolculuğunun başladığı yerdir. Antik dönemde, stadyumda dört yılda bir tanrıça Athena'ya adanmış bir dini festival düzenledi. 19. yüzyılda mevcut yapı, asırlık kullanımdan sonra Olimpiyat Oyunlarının ilk modern versiyonu için restore edildi. Panathenaic Stadyumu 50.000 seyirciyi ağırlıyor ve dünyanın en büyük stadyumu tamamen mermerden yapılmış. Stadyum, Atina’nınen önemli cazibe merkezlerinden biri.

HERODES ATTİKUS AMFİTİYATROSU

Eşinin anısına Herodes Atticus tarafından MS. 161 yılında inşa edilen amfitiyatronun, Akropolis'in dibinde dik eğimli katlarında 6.000'den fazla kişi oturabiliyordu. Ne yazık ki, işgalciler tarafından yüz yıl sonra yıkılmış, 1950'lerde yeniden restore edilmiştir. Uluslararası müzisyenlerin performanslarını sergilediği Atina Festivali'ne de ev sahipliği yapıyor. Andrea Bocelli, Elton John, Jose Carreras, Motserrat Caballe ve Goran Bregoviç gibi sanatçılar amfitiyatronun sahnesinde sahne almışlar.

ULUSAL ARKEOLOJİ MÜZESİ

Sanatseverler için Yunanistan'da gezilecek en önemli yerlerden biridir Ulusal Arkeoloji Müzesi. Çağdaş koleksiyonlardan antik döneme kadar birçok koleksiyon burada bulunabilir. Müzede ayrıca Neolitik Çağ'a uzanan büyük bir sanat eseri bulunmaktadır. Bu koleksiyonlar arasında küçük vazolar, çalışma araçları, kil vazolar ve 7. binyıla kadar uzanan en eski arkeolojik buluntulardan olan diğer küçük eserler bulunmaktadır. Otuz oda üzerinde, antik Kouroi Mısır heykelleri de dahil olmak üzere her yüzyıldan heykeller görülebilir.

OLİMPİA - ZEUS TAPINAĞI

Yunanistan'ın en büyük tapınağı olarak bilinir. Büyük antik kompleksin tamamlanması yaklaşık yedi yüzyıl sürdü. Tapınak Zeus Olympios'a adanmıştır. Sadece Yunanistan'ın değil tüm dünyadaki en büyük tapınaklardan biri olan Zeus Tapınağı'nın ilk yapıldığı zaman 104 büyük sütunundan sadece 15'i ayakta. Sütunların her biri 17 metre yükseklikte.

EREKHTHEİON TAPINAĞI

Erechtheus veya Erechtheion, Pentelic mermerinden yapılmış bir tapınaktır. Akropol'de yer alır ve Yunan mimarisinin efsanevi parçalarından biridir. Arkaik’te Persler tarafından yıkılan Athena Tapınağı’nın yerine 421 ve 405'de yaptırılmıştır. Erechtheus ve Kekrop’a ait bir tapınaktır. Erechtheum bir zamanlar Athena Polias, Erechtheus ve Poseidon'a adanmış bir sığınaktı. Erechtheum’un en belirleyici özelliği yanına eklenmiş olan mezar odası. Saçakları destekleyen ellerinde fiyale tutan altı genç kız figürü muhteşem.

ATHENA NIKE TAPINAĞI

Nike Apteros; yani Kanatsız Nike anlamına gelen tapınağın Arkaik Dönem’de yerinde küçük bir Tanrıça heykeli ve önünde de bir altar bulunan, Tanrıça Athena’nın zaferlerini kutlamak için ayrılan bir "köşe" bulunmaktaydı. M.Ö. 420’den beri Akropolis’te belirgin bir noktada bulunan Athena Nike Tapınağı’nda tarif edilemeyecek kadar zarif bir şey vardır. Athena savaş ve bilgelik tanrıçasıydı. Nike, zafer anlamında Yunanca bir kelimedir. Bu tapınakta, antik Yunanlılar savaşta Sparta'ya karşı zafer kazanmaları için dua ettiler. Yapı 16. yüzyılda da barut deposu olarak kullanılıyormuş. Venediklilerle Türkler arasındaki savaşta 17. yüzyılda tapınak yıkılmış, 1836 yılında yeniden inşa edilmiştir.

BİZANS VE HRİSTİYAN MÜZESİ

Yunan Ortodoks Hıristiyanlığının ihtişamını anlatan Atina'daki bu müze, yaklaşık üç yüz yıllık 25.000 Grek eseri barındırıyor. Sergiler arasında Hellenizmin kök saldığı bölgelerden gelen eserler ve Bizans, Bizans sonrası, ortaçağ ve erken Hıristiyan dönemlerini kapsamaktadır. Çömlek, el yazması, kumaş ve fresk koleksiyonları da dahil olmak üzere bazıları nadir eserlerdir. Dünyadaki en büyük Bizans sanatı koleksiyonlarından birine sahiptir. Müzede mermer ve kireçtaşı levha ve simgeler koleksiyonu da bulunuyor.

PLAKA

Atina'nın en popüler turistik yerlerinden biridir. Plaka, Tanrıların Mahallesi olarak bilinen Atina'nın tarihi bir mahallesidir. Bu takma isim Akropolis'in hemen yanında yer almasından kaynaklanıyor. Bu da, Plaka'yı ziyaret etmeyi daha da kolaylaştırıyor. Bölge oldukça özeldir ve birkaç kafe, antik ağaçlar, yeşil yapraklı kanopiler ve taş yolları ile eşsiz bir manzaraya sahiptir. Bölge, yemekleri, butik mağazaları ve kafeleri ile ünlüdür. Kydathineon Caddesi boyunca ziyaretçiler, lezzetli bakalairo(tuzlu morina) ve diğer ızgara etler sunan Yahudi Müzesi, Halk-Sanat Müzesi ve Saita Taverna'yı ziyaret etmektedir.

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