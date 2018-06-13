Atina ve Üsküp, 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' isminde anlaştı

- Reuters Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile aralarında 26 yıldır süren bu ülkenin adı ile ilgili sorunu çözdüklerini açıkladı. Atina ve Üsküp arasında varılan anlaşmanın ardından, Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilecek. Bu isim, Birleşmiş Milletler'in önerdiği 5 seçenekten biriydi.

Aleksis Çipras, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret ederek, anlaşma hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Çipras, "iyi bir anlaşma" olarak nitelediği uzlaşma için "En önemlisi, komşularımızın anayasada yapacakları değişikliklerdir" dedi.

Yunanistan, Makedonya'dan, anayasasında da bazı düzenlemeler yapmasını talep etmişti.

Varılan anlaşma sonrası, Makedoya Anayasası'nda "komşu ülkelerden toprak talep etmeye" gönderme yapan bazı maddelerin de değişitirilmesi bekleniyor.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev bir basın toplantısı düzenleyerek anlaşma hakkında bilgi verdi.

Zoran Zaev, anlaşmanın ülkesinin etnik ve kültürel kimliğini muhafaza ettiğini söyledi.

İki başbakanın hafta sonuna kadar bir araya gelerek resmi anlaşmayı imzalayacakları açıklandı.

- Reuters Zoran Zaev ve Aleksis Çipras

Savunma Bakanı Kammenos memnun değil

Yunanistan'da hükümetin küçük ortağı milliyetçi Bağımsız Helenler Partisi'nin lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos "İçinde Makedonya adının geçeceği hiçbir isim anlaşmasını kabul etmeyeceğini" açıkladı.

Kammenos bu görüş ayrılığının hükümetten çekilecekleri anlamına gelmediğini de söyledi.

Makedonya'ya NATO ve AB üyeliği yolu

Yunanistan, Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan Makedonya Cumhuriyeti'nin, antik Makedonya tarihiyle hiçbir ilgisi olmadığı gerekçesiyle, "adından vaz geçmesini" talep ediyordu.

Atina yönetimi bu nedenle Makedonya'nın NATO ve AB ile üyelik müzakerelerine başlamasını veto etmişti.

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