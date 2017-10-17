Atiye: Şarkılarım zamansız

Yeni teklisi ‘Radiant Night’ ile yurtdışına açılan Atiye, meslektaşlarını kızdıracak! HT MAGAZİN’e konuşan popçu, “Müzikte ve modada trendlerin peşinde koşmayı sevmiyorum” deyip ekledi: “Trend olan sürü psikolojisini yansıtır. Her daim yeni bir bakış açısı yaratma düşüncesindeyim. Bu yüzden şarkılarımın zamansız oldu- ğunu düşünüyorum!”

"HAYATI VE AŞKLARI MASKESİZ YAŞAMALIYIZ"

Yurtdışında Universal Music etiketiyle çıkan yeni teklisi ‘Radiant Night’ ile adından söz ettiren Atiye, aşkın tarifini yaptı: “Şu an yalnızım. Gerçek aşk, birbirini gönülden anlamak ve hissetmektir. Karşındakini kusurlarıyla sevip her koşulda onu kalbinde taşıyabilmektir. Aşkın zamansızı makbuldür” diyor

‘Radiant Night’ adını verdiğiniz yeni tekliniz hem ülkemizde hem de yurtdışında milyonlarca müzikseverle buluştu. Bu şarkının hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

Uzun zamandır yurtdışında bir proje yapma hayali kuruyordum. İki yıllık çalışma neticesinde bu hayallerime ulaştım. ‘Radiant Night’, uluslararası çalışma oldu. Vokal kayıtları Almanya’da yapıldı. Şarkının prodüktörlüğünü 7 kez Grammy almış David Anthony üstlenirken, sözleri ise Sissi Hagald ve Markus Videsater’a ait. Biz bu ekiple 15’e yakın şarkı hazırladık, kısa süre içerisinde 3-4 parçayı daha dinleyicilerle buluş- turacağız.

Ülkemizdeki sanatçıların çoğu yurtdışına açılma konusunda biraz temkinli davranıyor sanki. Yanılıyor muyum?

Bizim sanatçılarımız da pek tabii bunu yapabilir. Mahmut Orhan buna en güzel örnektir. Uluslararası kariyer planlaması yapmak hiç kolay değil ama biraz cesur olmak lazım! İşimi iş gibi değil aşk gibi gördü- ğüm için bana bunlar çok kolay geliyor.

‘Zamansız Aşklar’ adlı tekli de bir süredir müzik listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Bu parçaya ne tür geri dönüşler alıyorsunuz?

İçerisinde, caz, oryantal ve etnik öğeler barındıran, sözü ve bestesi anonim bu şarkıyla ilgili şimdiye kadar çok olumlu geri dönüşler aldım. Klibini de memleketim olan Antakya’da çektiğim için oldukça rahattım. Antakya’nın yöresel özelliklerini ve insanını tüm dünyaya göstermiş olduk. n Aşkın zamansızı mı makbuldür peki? Tabii ki zamansızı makbuldür. Her bireyin hayali zamansız bir aşk. Aşkı kontrol edemiyoruz ki...

Hollandalı sevgilinizden ayrıldığınız ortaya çıktı. Bu konuda neler söylersiniz?

Evet ayrıldık, şu an yalnızım. Şu an arkadaşlarıma, aileme, hayvanlara ve doğaya karşı sevgi duyuyorum!

Aşkı nasıl tanımlarsınız?

Mevlânâ ne güzel demiş: “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol...” Hepimiz bu söz doğrultusunda hayatı ve aşkları maskesiz yaşamalıyız.

"ARKAMDAN İŞ ÇEVİREN ÇOK OLDU"

Genç yaşta üne kavuştunuz. Erken yaşta tanınmak olumlu mu yoksa olumsuz mu oldu?

İlk şarkımı çıkardığımda 17, ilk albümümü yaptığımda 19 yaşındaydım ve müzik dışında hiçbir planım olmadı! Açıkçası ilk yıllarımda kendimi çok iyi ifade edemedim. Hele Berlin’den İstanbul’a geldi- ğimde çok zorlandım. İş konusunda, hem hayal kırıklıkları hem de bireysel kırgınlıklarım oldu. 20’li yaşlarımda bana yalan söyleyen, arkamdan iş çeviren çok insan oldu. Ama ikili ilişkilerde yaşadığım negatif olaylar beni hayata karşı daha güçlü kıldı.

"TRENDLER SÜRÜ PSİKOLOJİSİNİ YANSITIR"

Müzikte ve modada trendlere ne kadar takip edersiniz?

Müzikte ve modada trendlerin peşinde koş- mayı sevmiyorum. Her daim yeni bir bakıiş açısı yaratma düşüncesindeyim. Bu yüzden şarkılarımın zamansız olduğunu düşünüyorum! Trend olan sürü psikolojisini yansıtır. Özgün olursanız, kendi kitlenizi de yaratabilirsiniz.

"MÜZİĞİMİZDE ÖZGÜNLÜK OLMALI"

Piyasaya çıkardığı her single veya her albümde hem görüntü hem de parçalar itibarıyla farklı tarzlar yarattığınızı görüyoruz. Sürekli değişim iyi midir?

Fark yaratmayı, farklı tarzları bir araya getirmeyi çok seviyorum. Birbirine benzer şarkıları dinlemekten de hiç hoşlanmıyorum. Herkes, içeriğe bakmadan ‘Şarkım nasıl hit olur’ diye düşünüyor. Müziğimizde daha çok özgünlük ve kreatiflik olması gerekiyor.

Bu doğrultuda genç müzisyenler bir araya gelerek sık sık fikir alışverişi yapıyor. Siz niye dahil olmuyorsunuz?

Onların bir araya gelmesini olumlu buluyorum. Benim çıktığım yıllarda böyle toplantılar olmuyordu. Müzik üzerine kafa yormaktan dışarıya çıkmaya vakit olmuyor. Aile fertlerimin bir kısmı Almanya’da bir kısmı Hatay’da onlara da gidiyorum. Yoğun bir hayatım var maalesef

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