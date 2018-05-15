HT Magazin'de yer alan habere göre, “Benim annem uzakta yaşadığı için ben ona hep hasretim. Siz benim için de annelerinize sıkı sıkı sarılın” diyerek ‘Yanımda Kal’ şarkısını annelere armağan etti.

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