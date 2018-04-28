Dünyanın en fazla yolcu ağırlayan meydanları içinden henüz Atlanta’dan başka hiçbir havalimanı 100 milyon yolcu sınırı geçebilmiş değil. 2017’deki toplam yolcu sayısı incelendiğinde lider Atlanta’nın yerini koruduğu, Pekin’in de 95 milyon sınırına geldiği görülüyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) hazırladığı 2017’deki dünyanın en yoğun 20 havalimanını listesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta şehrinde yer alan HartsfieldJackson, 20’nci kez lider oldu. 2017 yılında yaklaşık 104 milyon yolcu ağırlayan havalimanını koltuğundan indirecek aday ise yakın zamanda olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan Türk Hava Yolları’nın (THY) 16 Mayıs 2016’dan itibaren uçuş ağına dahil ettiği Atlanta, uluslararası yolcu trafiği sıralamasında ise ilk 20’de yok. Merkezi Kanada’da bulunan ve TAV Havalimanları Holding CEO’su Sani Şener’in de yönetiminde yer aldığı ACI’nın 1202’den fazla havalimanından aldığı verilerle hazırladığı rapora göre, dünya hava trafiği geçen yıla oranla yüzde 6.6 artış gösterdi. Dünya genelinde 2017’de 4 milyarı aşkın kişi havalimanlarını kullandı. İlk 20 havalimanını kullanan yolcu sayısı ise yaklaşık 1.5 milyar. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

Çin ve Hindistan büyüyor

En yoğunlar sıralamasında en dikkat çekici yükselişi Yeni Delhi Indira Gandhi Havalimanı yakaladı. 2016 yılında 22. sırada bulunan havalimanı, geçen yıl yüzde 14’lük yolcu artışıyla 16. sıraya kadar yükseldi. Çin’de bulunan Guangzhou Baiyun Havalimanı da yüzde 10.3’lük yolcu artışıyla Asya’nın hızlı yükselenlerinden.

Uluslararası yolcu trafiğinde Dubai son yıllarda ön çıktı. 2017 rakamları bir önceki yılla kıyaslandığında ise uluslararası yolcu trafiğinde ilk 11’in değişmediği dikkat çekiyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Türkiye’nin her türlü negatif hadiseyi yaşadığı 2016’da yüzde 1.5’lik düşüşün etkisini 2017’de yaşadı. Geçen yıl yolcusunu yüzde 6 artırarak 63.8 milyon yolcuya ulaşan Atatürk, ilk 20 arasında bir sıra gerileyerek 15’inci oldu. Uluslararası yolcu trafiğinde yolcu sayısını yüzde 7.5 artırarak 11’inci olan Atatürk, Avrupa’daki havalimanları arasında 5’inci oldu. Fakat hem THY’nin hem de Atatürk’ün yakaladığı yolcu artışı verileri, bu tablonun 2018’de önemli oranda değişeceğinin işaretlerini veriyor.

Qatar’ın A350-1000’i ve THY Kargo’ya ait B777 kargo uçağı ilgi gördü.

73 hava aracı ağırlayan Eurasia Airshow’un ardından...

Fuar sebebiyle Antalya önemli bir ismi ağırladı. Protokoldeki yeri bakanlardan yukarıda olan, dünya sivil havacılığının bir numaralı otoritesi; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Başkanı Olumuyiwa Benard Aliu’nun, Almanya’daki ILA Berlin Airshow yerine Türkiye’yi tercih etmesi dikkate değerdi.

Eurasia Airshow’da milli havayolumuz THY, statik alanda Boeing 777 kargo uçağıyla, kapalı alanda ise iştiraki şirketleriyle adeta gövde gösterisi yaptı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Genel Müdür Bilal Ekşi ile Katar’ın CEO’su Al-Akbar fuarın ziyaretçileri arasındaydı. Katar Havayolları’nın, Airbus A350-1000 uçağı, Qatar Executive Gulfstream G650ER iş jetiyle fuarın gözdesi oldu.

Antalya’da 73 adet hava aracı ziyaretçiyle buluştu. Yerli üretim TAI’nin Atak helikopteri, Türkiye’de ilk kez görücüye çıkan İngiliz Kraliyet Ailesi’ne ait Royal Air Force uçağı Airbus KC2 Voyager A330- 243 MRTT, Ukrayna’dan AN-70 Antonov, dünyanın ikinci büyük kargo uçağı Antonov 124 ve AN-178 Antonov uçakları, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 gibi uçaklar sergilendi. Çeşitli model uçaklarla akrobasi timleri uçuş gösterileri yaptı. Türkiye’ye yakışacak önemli bir havacılık fuarının ve hava gösterilerinin temeli böylece atılmış oldu.

Fuarda birçok şirket ikili görüşmeler yaptılar, anlaşmalara imzalar attılar. İran’dan 2 şirket, Rus uçak üreticisi Sukhoi’nin Superjet SSJ 100 modelinden 40 adet, ismi açıklanmayan şirketleşen 64 adet siparişi Antalya’da verdi. GE ile THY arasında Boeing 787 Dreamliner uçaklarının motor temini için anlaşma imzalandı.

Fuarda Rusya’nın ağırlığı, İngiltere, İtalya, Ukrayna ve İran’ın kayda değer ilgisi söz konusuydu. Ayrıca fuarda ICAO Başkanı, ICAO konsey üyeleri, bazı ülkelerin bakan yardımcıları ve sivil havacılık genel müdürlerinin de katılımıyla ‘Türkiye-Asya Sivil Havcılık Konferansı’ ve kadının havacılıktaki yeri konulu panel düzenlendi.

Konferans, fuar ve hava şovlarıyla daha önce Türkiye’de olmayan bir organizasyonun temeli de böylece atılmış oldu.