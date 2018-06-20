Atlanta United - Chicago Fire rakamlar

ABD Açık Kupası Son 8 Turu maçında Atlanta United ile Chicago Fire, 21 Haziran 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. Atlanta United son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Chicago Fire, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 434 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atlanta United kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.25, Chicago Fire sahadan galip ayrılırsa 6.00 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Atlanta United son haftadaki Toronto FC müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Chicago Fire ise Houston 1836 karşılaşmasında 3-0 yenildi.