Atlanta United - Montreal Impact maçı öncesi rakamlar

ABD MLS maçında Atlanta United ile Montreal Impact, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Atlanta United 16 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Montreal Impact 6 puanda ve 18. sırada. Atlanta United son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Montreal Impact son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 378. İddaa'da Atlanta United kazanır 1.25, berabere biter 4.60, Montreal Impact kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Atlanta United son haftadaki Toronto FC müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Montreal Impact ise New England Revolution karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Atlanta United, 14 gol attı ve 4 gol yedi.

Montreal Impact, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Montreal Impact 5 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.