Atlanta United - Philadelphia Union rakamlar

Atlanta United ve Philadelphia Union, 03 Haziran 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:30. 26 puanlı Atlanta United 1. sırada bulunuyor, Philadelphia Union 18 puana sahip ve 13. sırada. Atlanta United son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Philadelphia Union son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 317 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atlanta United kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Philadelphia Union sahadan galip ayrılırsa 4.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Atlanta United önceki hafta Toronto FC mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Philadelphia Union, Orlando City karşılaşmaında 6-1 kazandı.

Atlanta United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Atlanta United, kendi sahasında 19 gol attı, 10 gol yedi.

Philadelphia Union, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Philadelphia Union 2 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.