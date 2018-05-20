Atlanta United - RB New York maçı rakamları

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Atlanta United, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü RB New York takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. 25 puanlı Atlanta United 1. sırada bulunuyor, RB New York 18 puana sahip ve 7. sırada. Atlanta United son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. RB New York, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 450 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atlanta United kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, RB New York sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Atlanta United önceki hafta Toronto FC mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

RB New York, DC United karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Atlanta United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Atlanta United, kendi sahasında 18 gol attı, 7 gol yedi.

RB New York ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. RB New York, 8 gol atarken 8 gol yedi.