Atlantik Konseyi'nin yayınladığı rapora göre 2018 yılında dünyanın en büyük beş jeopolitik riski şöyle;



1- ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddiaları üzerine süren soruşturmaların başkanlığın "beklenmedik devriyle" sonuçlanması



2- Trump hükümetinin alüminyum ve çelik vergileri ardından patlak verebilecek bir ticaret savaşı



3- Vladimir Putin'in dördüncü kez başkan seçilmiş olması sonucu çıkabilecek gerilimler



4- Mayıs'ta gerçekleşecek tarihi ABD-Kuzey Kore görüşmesi Kore yarımadasında bir savaşı tetiklemesi



5- Trump'ın Mayıs ayında İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeye karar vermesi



Atlantik Konseyi CEO'su Fred Kempe bu hafta yayınlanan bir notunda, "Başkan Trump'ın ikinci yılının ilk günlerindeki en endişe verici durum, dünya yeni şokları daha zor karşılayacak duruma gelirken, Washington'da siyasi gerilimin artıyor olması" dedi.







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