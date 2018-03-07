Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından, kadınlara verilen değere dikkati çekmek amacıyla Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuda, 3 yaşlı İngiliz safkan iki bin metre kum pistte yarıştı.

Birincilik ikramiyesinin 54 bin 500 lira olduğu koşuda, "Joshua", "Oğlum Murat", "Bayezıd" ve "Semih Bey" isimli safkanlar mücadele etti.

Koşuda, Ali Çelik'in sahibi olduğu, Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı, "Oğlum Murat" isimli safkan 2.09.28'lik derecesiyle birinci oldu.

Ali Çelik'e ödülünü, TJK Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı verdi.

Yarışta Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Joshua" isimli safkan 2.09.60'lık dereceyle 2'nciliği, Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Bayezıd" ise 2.09.61'lik dereceyle 3'üncülüğü elde etti.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla seyircilere kırmızı karanfil dağıtıldı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen koşuyu "Eskayra" isimli safkan kazanmıştı.