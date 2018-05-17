Atlas Okyanusu'nda çalışma yürüten bilim insanları 100'e yakın canlı türü keşfetti.

Araştırmacılar bu sayede su altındaki ekosisteme dair yeni bilgilere ulaşılmasını hedefliyor.

Bin 500 metre derinliğe ulaşan ve volkanik bölgede keşfedilen canlılar arasında siyah ve beyaz mercanlar yer alıyor.

Plymouth Üniversitesi'nden Dr. Nich Higgs, konuyla ilgili açıklama yaparak "Bu keşifler, en yakınımızdaki türlerden keşfedilmesi en kolay olanları. Bu araştırmayı buz dağının görünen kısmı gibi düşünebiliriz" şeklinde konuştu.

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