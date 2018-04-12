Atlasglobal bilet sahiplerini mağdur etti

Atlasglobal Havayolları’nın Antalya için kapasite yaratmak amacıyla uçtuğu birçok noktaya seferlerini durdurması ve bazı noktalarda da seferleri azaltması, şirketten bilet alanlarda paniğe yol açtı. Ucuza uçmak adına aylar önce bilet alan yolcular, seferi iptal olduğunda aynı noktaya başka tarihte uçuşlarda hem yer bulamıyor hem de 15 gün sonrasına kaydırılması halinde fark ödemek zorunda kalıyor.

HANGİ HATLARDA İPTALLER YAŞANDI

Sosyal medya hesaplarından birçok yolcu mağdur edildiklerini dile getirdi. Atlasglobal uçuştan 14 gün önce ve sonraki tarihler için ücretsiz değişiklik yapılabileceğini belirtirken, yolcular bu durumdan şikâyet ediyor.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre yolcular, özellikle aylar önce ucuza satın aldıkları biletin iptal sonrası aynı noktaya 15 gün sonra bilet almanın pahalıya gelmesinden dolayı mağdur olduklarını söylüyor. Yolculardan bazıları ise yasal yollara başvuracaklarını ifade ettiler. Atlasglabal’in 23 Nisan’dan itibaren iptal olan seferleri Zaporijya, Aktau, Çimkent. 24 Nisan tarihlerinden itibaren ise Lviv, Harkov, Kopenhag, Stockholm, Konya, Adana, Kayseri ve Gaziantep. 25 Mart - 27 Ekim 2018 arasında ise tarifesel değişiklikler sebebiyle de İstanbul’dan İzmir, Antalya, Trabzon, Dalaman gibi şehirlere de bazı tarifeli seferler iptal edildi.

Çağrı merkezinden satın alınan biletler için iptal, iade (kesintisiz iptal) ve değişiklik işlemleri yine çağrı merkezi aracılığıyla yapılacak. Çağrı merkezi aracılığıyla acenteden alınan biletlerin iptalinin ise acente üzerinden yapılabileği belirtildi.

‘ANTALYA OPERASYONLARI İÇİN UÇUŞLARI KAYDIRDIK’

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, “Antalya operasyonlarımızı artırmak için uçuş noktalarımızda düzenlemelere gittik. Bazı hatlarda iptal, bazı noktalarda ise sefer azaltması yapıyoruz. Buralardaki uçuşlarımızı Antalya’ya kaydıracağız. KKTC’ye yapılan seferlerimizde durdurma yok. Haftalık 32 olan sefer sayısını 24’e düşürdük” dedi.