Atlasglobal'den ortaklık sinyali

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, farklı ülkelerde havayolu kurma yönündeki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa pazarlarında havayolu kurma çalışmaları olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Güneydoğu Avrupa'da Arnavutluk, CIS bölgesinde Kazakistan ya da Rusya, Avrupa'da Romanya, Arap bölgesinde ise Suudi Arabistan'da 3 yıl içinde havayolu kurma planlarımız var"

Birçok büyük havayolu ile ortak uçuş konusunda görüşmeler yaptıklarını da kaydeden Ersoy ayrıca, Ukrayna çıkışlı uçuşlar için uzun süredir Ukrayna Hükümeti ile görüştüklerini, grup olarak bu ülkede otel yatırım planları da olduğunu söyledi.

Bölgedeki gelişmelerin hızlı büyümeyi mümkün kılmadığını belirten Ersoy, "Atlasglobal'in cirosu 450 milyon dolar seviyesinde, bölgesel gelişmeler nedeniyle 2018'de yüzde 10'dan fazla büyüyemez. Büyüme planlarımızı iki yıl sonrası için yapacağız, şu anda amacımız filoyu gençleştirmek. Airbus operatörüyüz ancak Bombardier ile de görüşüyoruz, 2018 ilk çeyrekte filoya neyle devam edeceğimizin kararını vereceğiz" dedi.

Ersoy ayrıca, "Birçok finansal fon bize yatırımla ilgileniyor. Şu anda olmasa da, önümüzdeki yıldan sonra stratejik ortaklıkları da değerlendirebiliriz" diye konuştu.