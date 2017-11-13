Atlasglobal'in Kophenhag'daki uçakları durduruldu!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Atlasglobal'in uçaklarının kalkışı durduruldu. Havalanındaki 9 kapının kapatıldığı belirtildi.

Kopenhag polisi, havaalanındaki olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

ATLASGLOBAL DURDURULAN UÇUŞLARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Atlasglobal'den yapılan basın açıklaması şöyle:

Değerli Basın Mensubu,

Bugün Kopenhag Havalimanı’nda Atlasglobal’e ait uçuşlarla ilgili olarak, şirketimize ulaşan bir ihbar üzerine emniyet birimleri ile irtibata geçilmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, emniyet birimlerinin incelemeleri tamamlanmıştır. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Kopenhag’daki uçuş operasyonlarımızın rutin seyrine döndüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Reuters: Atlasglobal'in yapılan bir ihbar nedeniyle durdurulan uçuşları şu anda normale döndü.

UÇAK GÜVENLİK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEK

Habertürk TV'den Gökhan Artan'ın aktardığına göre Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul-Kopenhag seferini yapan Airbus 320 tipi uçağı yapılan bir ihbar nedeniyle Kopenhag Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçirilecek.

Edinilen bilgilere göre şirketin çağrı merkezine yapılan yer ve sefer bilgisi belirtilmeden gelen bir tehdit ihbarı nedeniyle uçakta arama yapılacak.